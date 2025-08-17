Slušaj vest

Ivana Peters je posle operacije žuči skinula 10 kilograma! Pop pevačica i zvezda mjuzikla "Veselo devojčako veče" prošle godine je imala zdravstvenih problema, pa je morala da promeni ishranu iz korena.

- Odjednom sam dobila napad žuči, mislila sam da je slepo crevo. Morala sam na operaciju i zbog svega toga sam dosta smršala. Posle intervencije sam od lekara dobila spisak šta smem da jedem, tako da sam se prilagodila drugačijoj ishrani - kaže Ivana dodaje da joj u početku nije prijao novi režim ishrane.

- Ništa nisam mogla da jedem. Onda sam počela da uzimam više manjih obroka dnevno i to mi je ubrzalo metabolizam. Bila sam na detoksu, spremala sam sve obroke na vodi i jela uglavnom čorbasto. Sutlijaš sam spremala sa vodom umesto sa mlekom, a jela sam i dosta voćnih kompota. Bukvalno sam živela na čorbicama sa povrćem i mesom, samo to mi je prijalo. Tako sam skinula deset kilograma, a planiram još pet.

1/7 Vidi galeriju Ivana Peters zagovornik je veganske ishrane i zdravog života, a infarkt koji je doživela u mladim godinama promenio joj je ceo život. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Zvezde Granda

Borba sa kilogramima

- Poslednjih deset godina bila sam veoma nezadovoljna kada sebe vidim na televiziji ili u novinama. Nikako nisam uspevala da skinem višak koji sam dobila posle porođaja. Išla sam i u teretanu, kad god sam imala vremena. Volim da vežbam, ali nisam dugo, jer sam u januaru preležala koronu, tako da sam napravila malo dužu pauzu - priča Ivana.

