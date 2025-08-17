Slušaj vest

Ana Radulović jedno je od zaštitnih lica Pinka, a prve simpatije je pokupila prilikom rada na RED televiziji kada je javnost imala prvi put prilike da je vidi i upozna.

Ana Radulović je rođena u Beogradu 22. Jula 1992. godine. Odrasla je sa majkom, medicinskom sestrom, i ocem, zaposlenim u državnoj firmi i bratom.

Nakon završetka srednje škole voditeljka je upisala ekonomiju, iako joj to nije bila strast. Nešto kasnije je postala i diplomirani ekonomista, te je sa uspehom završila ono što je započela.

Važi za jednu od najlepših

Zbog lepote i manekenske građe uspešno se bavila modelingom, ali se tu nije zaustavila.

Ana se pre voditeljske karijere našla u nekoliko spotova kao što su “Ti me znaš” Srećka Krečara, “Sve moje ljubavi” Dženana Lončarevića, “Moj živote” Nenada Marinkovića Gastoza i mnogim drugim.

Bila je u dugogodišnjem braku je sa pevačem Mirčetom Radulovićem koji je u trenutku njenog pojavljivanja u medijima bio poznatiji od nje, iako je danas situacija dosta drugačija.

Govorila o svom braku

Jednom prilikom je Ana otkrila i koliko je strepela kada se udala zbog svoje anonimnosti.

- Iskreno da vam kažem, ja sam se plašila i početku kako će i svekrva i svekar reagovati, s obzirom na to da kada sam ušla u familiju sam bila skroz anonimna devojka, čak ni Instagram nisam koristila. Nije mi bilo svejedno, plašila sam se svega, jer znam kako to može da bude kada se upuštaš u ovaj posao. Koliko god sve to bilo lepo, sjaj, sa druge strane, tvoju intimu i privatan život imaju pravo da komentarišu svi, podložniji smo tim napadima. Mislila sam da će gledati na mene sad drugačije, da će mi se sve duplo meriti, da će misliti da neću postići sve - dete i društvo i posao - započinje Ana i nastavlja:

- Ali naravno da nije bilo nikakvih problema, jer su oni sve to prošli sa mojim mužem, njihovim sinom. Šta više, oni su toliko ponosni i raduju se svakom mom uspehu da mogu samo da kažem da sam srećna što imam baš takvu svekrvu i svekra. Stvarno, i moja, i porodica mog supruga nam maksimalno pomaže, zaista se slažemo svi, baš sam i kod vas u intervjuu rekla da nekad imam utisak da moji više vole njega, a da njegovi vole mene kao da sam njihova. Zaista imamo odnos koji svako može da poželi, toliko razumevanja, ljubavi, pristojnosti i poštovanja, ništa ne rešavamo svađom, samo mirnim tonom, nema mesta lošoj i negativnoj energiji - pričala je Ana za "Srpski telegraf".

Danas važi za jednu od najlepših voditeljki i omiljeno TV lice, a njen Instagram broji preko 300.000 pratilaca.

