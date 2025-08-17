Slušaj vest

Dragana Katić, poznata je srpska voditeljka i javna ličnost, a njene slike često izazivaju pažnju.

Kada se voditeljka kao Dragana Katić slika bez šminke to može poslati snažnu poruku o prirodnoj lepoti i smopouzdanju.

naime, Katičeva je sa svojim pratiocima podelila fotografiju iz lifta, sa maramom na glavi i bez trunke šminke.

Prodala zlato da bi preživela

- Prvo je imala uspešno lečenje, za četiri godine joj se pojavio recidiv i tada sam dobila u stvari prognozu, nisam dobila dijagnozu, apsolutno je sve bilo jasno, trebalo je tada, i to se dešava u trenutku kada oni završavaju osmi razred. Njenu dijagnozu dobijam 25. decembra, a 25. decembra mi je otac dobio moždani udar. Tako da bukvalno u isti dan, samo, naravno, godine su u pitanju, i tada kreće jedan košmar - s jedne strane deca se pripremaju za svoje gimnazije, Boban je u tom trenutku se spremao za Matematičku gimnaziju. Bojan kreće u pripreme za Filološku gimnaziju, i ja se sa tim svim što dobijam na papiru od lekara da treba da prođe ipak još jedan ciklus hemioterapija.

 Na plaži obeležila rođendan

Inače, Dragana je divan dan proslavila na plaži.

Pozirala je uz čašu belog vina. Kameri je bila okrenuta leđima, a kremom za sunčanje je na telu ispisala broj godina koji je napunila.

- Nekad staklo. Nekad čelik. Lavica - napisala je ona u opisu objave, dok su se čestitke i lepe želje samo nizale u komentarima. Takođe, mnogi su prokomentarisali kako je za nju vreme stalo, te da se tokom godina nije puno promenila.

