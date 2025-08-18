Slušaj vest

Radivoje Raša Bukvić godinama je uspešno gradio inostranu karijeru, a posebno je cenjen u Francuskoj.

Foto: Damir Dervišagić

Iz rodnog Sombora Raša je došao u Beograd na studije, a odatle je stigao do Pariza i Los Anđelesa. U francuskoj prestonici se obreo 2005. zbog snimanja filma "Kalifornija", a zatim su usledile uloge u filmskim hitovima "Umri muški 5", "Koko Šanel i Igor Stravinski", "Largo Vinč", "96 sati" i "Noćna potera". Kadrove na setu je delio sa svetskim zvezdama Brusom Vilisom, Lijamom Nisonom, Katrin Denev i Edom Harisom, a svojim talentom i radom zaslužio je i nominaciju za prestižnu nagradu Cezar u kategoriji mlade nade francuske kinematografije.

Omiljeni komšija

Zato i ne treba da iznenadi činjenica da je naš glumac danas jedan od omiljenih komšija u luksuznom delu Pariza, gde već godinama ima stan. I to ne bilo kakav, već sa jednim od najlepših mogućih pogleda - na čuveni Ajfelov toranj.

Foto: Kurir

Raša je odlučio da zarađeni novac od pomenutih filmova godinama štedi i pametno uloži, pa je kupio ovu nekretninu, kojoj se danas vrednost višestruko povećala. Kada se u njegovom životu dogodio prelomni trenutak i kada je rešio da se vrati u Srbiju 2017. godine zbog ponude za ulogu u hit seriji "Besa", glumac je rešio da ovaj stan zadrži u svom vlasništvu, tako da uvek ima gde da se vrati kad s vremena na vreme ponovo dođe u francusku prestonicu.

Naša ekipa koja je boravila u Gradu svetlosti uspela je da pronađe zgradu u kojoj Bukvić ima stan, a tamo smo porazgovarali i s njegovim komšijama, koje o njemu imaju samo reči hvale.

Foto: Kurir

- Radivoje ne dolazi tako često kao nekad, ali dođe s vremena na vreme, kad ima nekih poslovnih ili privatnih obaveza u gradu. Sve se promenilo posle pandemije koronavirusa. Teško se tad i putovalo. Kako i da ne dođe kad ima ovako veličanstveni pogled na simbol našeg grada? Dobar je kao komšija i vrlo skroman. Koliko znam, on ovaj stan već neko vreme izdaje pošto ne živi u njemu.Mogao bi i da ga proda za veliki novac, ali on to ne želi. On voli ovaj grad, a i mi njega. Radivoje je glumac svetske klase, mogao je da osvoji ceo svet svojim talentom. Ali nikad nije kasno. Veliki umetnik. Sećam se i njegove bivše supruge Marije. I ona se neko vreme bila doselila ovde, sećam se da se trudila da nauči francuski koliko-toliko. Posle sam čula da su se razveli, šteta. Bili su jako lep i skladan par - zaključila je komšinica.

Foto: Damir Dervišagić

Inače, Raša je jednom prilikom govorio da je pre kupovine ove nekretnine dugo godina bio i podstanar u Parizu, pa je tako za stan od 11 kvadrata na periferiji plaćao 500 evra.

Podsetimo, glumac je, nakon što je napravio karijeru u Francuskoj i tokom ljubavi sa Marijom Bergam, od koje se kasnije i razveo, pre nekoliko godina ipak odlučio da se skući u Srbiji, gde je opet živeo kao podstanar u Beogradu. Međutim, on je u međuvremenu rešio da kupi plac i sagradi montažnu kuću van grada u Čortanovcima, na imanju koje se nalazi u blizini njegovih kolega Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića. Želja mu je bila da svom nasledniku, porodici i sebi obezbedi život u zdravom okruženju.

Pametna odluka

- I posle 12 godina rada u Parizu nije bilo pošteno da nekom ovde uzimam prostor i da se vraćam. Sada kada sam se vratio, a jeste da i dalje donekle funkcionišem na relaciji Pariz-Beograd, ipak sam više koncentrisan na domaće tržište. Sada mi je ovde dete, pa ovde treba i da radim i bivstvujem. U mom slučaju se pokazalo da je bilo pametno kada sam odlazio, a isto tako i kada sam se vratio - rekao je svojevremeno Bukvić za Kurir, koji već neko vreme uživa u ljubavi s novom partnerkom.

Foto: ATA images

