Lepa Brena i Slatki Greh prvi album objavili su 1982. godine, a jedna stvar je godinama bila misterija.

Naime, na pomenutom albumu pojavljuje se čovek koji je obučen u plavu košulju i ima brkove, a već na sledećem album 1983. godine njega nema i više se nije pojavio ni na jednom omotu.

Otkrila tajnu

Lepa Brena i Slatki greh Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Lepa Brena je objasnila šta se sa njim desilo

"To je Đole, bivši basista. Posle njega došao je Lepi Bora", otkrila je Lepa Brena, a potom dodala:

"Đole je otišao odmah na početku, jer smo počeli mnogo da radimo. Imali smo svaki dan po dva koncerta dnevno i to je njemu bilo veoma naporno."

Kurir / Blic

