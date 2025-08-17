Slušaj vest

Lepa Brena i Slatki Greh prvi album objavili su 1982. godine, a jedna stvar je godinama bila misterija.

Naime, na pomenutom albumu pojavljuje se čovek koji je obučen u plavu košulju i ima brkove, a već na sledećem album 1983. godine njega nema i više se nije pojavio ni na jednom omotu.

Otkrila tajnu

Lepa Brena je objasnila šta se sa njim desilo

"To je Đole, bivši basista. Posle njega došao je Lepi Bora", otkrila je Lepa Brena, a potom dodala:

"Đole je otišao odmah na početku, jer smo počeli mnogo da radimo. Imali smo svaki dan po dva koncerta dnevno i to je njemu bilo veoma naporno."

Kurir / Blic

