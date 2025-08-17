Stars
LEPA BRENA JE OVU TAJNU ČUVALA 40 GODINA! Đole je prvo bio basista u "Slatkom Grehu", a onda je samo nestao: Evo šta se desilo sa njim
Lepa Brena i Slatki Greh prvi album objavili su 1982. godine, a jedna stvar je godinama bila misterija.
Naime, na pomenutom albumu pojavljuje se čovek koji je obučen u plavu košulju i ima brkove, a već na sledećem album 1983. godine njega nema i više se nije pojavio ni na jednom omotu.
Otkrila tajnu
Lepa Brena i Slatki greh
Lepa Brena je objasnila šta se sa njim desilo
"To je Đole, bivši basista. Posle njega došao je Lepi Bora", otkrila je Lepa Brena, a potom dodala:
"Đole je otišao odmah na početku, jer smo počeli mnogo da radimo. Imali smo svaki dan po dva koncerta dnevno i to je njemu bilo veoma naporno."
Kurir / Blic
