Jasmina Rakitić bivša rijaliti učesnica, voditeljka i spisateljica izjavom da nikada ne bi mogla da bude "sa slepcem, jer joj je novac važan" nedavno je šokirala javnost, a sada je otkrila detalje veze sa poznatim kompozitorom.

- Sa Zaharom sam bila davno, ali je bilo divno. On je mnogo pametan čovek i razume se u žene. Muškarac treba da zna da ne uguši ženu. Zahar se razume u ženu kao u violinu. On je znao da me ne zivka po sto puta dnevno. Obično muškarci kad se zaljube zovu po deset puta dnevno. Ima i žena koje to vole, ali ja to ne mogu da podnesem. To mene odmah guši... - ispričala je za Hype Jasmina Ana i dodala:

-On je znao da se ne javi po ceo dan ili da se javi jednom dnevno. Nije bilo gušenja. Kad možemo, možemo, kad se vidimo mi se vidimo. Nekad budem po nekoliko dana kod njega, nekad dođe on kod mene, a neki put se razvdvojimo nekoliko dana, pa onda otputujemo negde zajedno, išli smo i u Ameriku.

O bivšem ljubavniku Jasmina Ana, koja je često komentarisala i odnose rijaliti učesnika, ima samo reči hvale, a danas pored sebe želi muškarca koji je uspešan i koji može da joj pruži bolju budućnost.

Mrzi siromašne muškarce

- Iskreno, ja nikada ne bih mogla s nekim slepcem da budem. To nema šanse. Mogla bih da se družim, ali da budem u vezi sa čovekom koji nije uspešan, ne radi se tu samo o parama, nego ko nije uspešan i pored koga ne mogu da živim bolje nego inače. To znači da je čovek uspešan, da može da mi obezbedi lep život, neću da muškarac bude ispod mene. To je najveća greška koju žene mogu da naprave. Muškarac ima komplekse ako je manje uspešan, ako manje zarađuje. Meni je novac važan, dosta mi je tih foliranja da su svi pošteni i da nikom nije važan novac, nije tačno - rekla je Jasmina Ana za "Hype".

