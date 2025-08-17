Slušaj vest

Krajem meseca, Apelacioni sud je doneo odluku kojom se potvrđuje da je pevač Miroslav Ilić jeste biološki otac sina Mirjane Antonović, Devina

Mirjana je sada rešila da u svojoj knjizi "Ovo malo istine" dopiše poglavlje koje će za njih, na simboličnom planu, predstavljati"Devinov zakon". Baš tu će se naći mnogi detalji suđenja sa Miroslavom.

– Želim da vas obavestim da trenutno dopisujem konačni kraj svoje knjige, u poglavlju koje će prikazati kako je teklo suđenje u Beogradu i pobedu zakona, za nas Devinovog zakona, za koji smo se borili i velikim delom izborili da bude donesen i postane pravosnažan. Obezbeđenje dece bilo je Devinu primarno u ovoj dugogodišnjoj borbi. U isto vreme priprema se i verzija knjige na engleskom jeziku, za koju primam mnogo zahteva kako od američkih pratilaca, tako i od naših ljudi iz dijaspore, posebno druge i treće generacije Jugoslovena rođenih van domovine. Imam potrebu da se od srca zahvalim svima vama na nesebičnoj podršci tokom svih ovih godina borbe. Ja sam uz vas, kao što ste vi bili uz mene i u to ime planiram i neka druženja uživo, koja ću, uz vašu pomoć, što pre sprovesti u delo – napisala je Mirjana na društvenim mrežama.

Foto: Kurir

Postaje pevačica

Mirjana Antonović koja je postala poznata javnosti kao bivša ljubavnica pevača Miroslava Ilića, sa kojim je dobila sina Devina, rešila je da se oproba i kao pevačica.

-Ovu pesmu sam snimila sa sinom Devinom u njegovom studiju. Sve instrumente je odsvirao, aranžirao i producirao Devin sam. Pošto od desete godine svira gitaru, specijalno za ovu pesmu mi je odsvirao solo na njegovoj omiljenoj gitari i zbog toga mi je ova pesma posebno draga. U pauzama snimanja njegovog albuma sam iskoristila termin da otpevam nešto za svoju i vašu dušu. Voli vas vaša Mirjana", napisala je Mira u opisu videa.

Ljubav sa Miroslavom

- Nisam znala ko je Miroslav Ilić. Drugarica me je nagovorila da idemo na njegov koncert. On je sve vreme gledao u mene. Mi smo imali jednog zajedničkog prijatelja i on me je zamolio da se posle koncerta upoznamo sa njim. Nakon toga se nas dvoje nismo razdvajali više od 2 godine. Tačnije, razdvajali smo se, ali smo bili ili na telefonu ili zajedno - govorila je Mirjana.

Mirjana Antonović došla na suđenje sa Miroslavom Ilićem: