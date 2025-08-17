Slušaj vest

Jedna od najlepših žena na javnoj sceni Sandra Afrika radi punom parom ovog leta. Pevačicu smo zatekli u Sarajevu, gde je održala još jedan koncert za pamćenje u klubu "Akva". Crvenim tepihom čuvenog Sarajevo film festivala, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje, nije uspela da prošeta, ali sebe ne vidi, priznaje, kao glumicu. Za Kurir Sandra otkriva svoje poslovne planove i neostvarene želje.

Foto: Kurir



Svi se ovog leta žale da nema posla, a ti ne staješ?

- Moram da priznam da ove godine radim više nego prošle. Nijedan nastup nismo otkazali. Gotovo dva meseca svaku noć negde sviramo. Klubovi su puni, a druge ne bih da komentarišem. Meni je top.

U Sarajevu nastupaš. Da li ćeš posetiti i Sarajevo film festival?

- Ne. Verovatno se posle svirke vraćamo za Crnu Goru. Na granicama je velika gužva, a ne želim da kasnim. Ipak, uvek i svuda kasnim. Imamo pet sati samo vožnje do nove lokacije, a gde su još tu i granice i čekanje.

Vrela kao Afrika

1/8 Vidi galeriju Sandra Afrika u Sarajevu Foto: Kurir



Da li si nekada želela da se baviš glumom?

- Nisam. Moj posao i glumački usko su povezani. Glumila sam i u jednoj predstavi. Bilo je lepo to iskustvo.

Postoji li želja da izvedeš neku pesmu kao Sandra Afrika u domaćem filmu?

- Možda. Kad bi me neko pozvao, vrlo rado bih se odazvala.

Foto: Kurir



Prave se biografski filmovi. Snimljene su priče o Džeju, Tomi Zdravkoviću... Vaša životna priča je veoma filmska za neku seriju?

- (smeh) Veoma je zanimljiva. Rado bih je ispričala nekom scenaristi. Mislim da bi se publici dopao taj film. Puno stvari ljudi o meni i ne znaju. Ipak, dosta stvari sam ispričala iz svog života koje mnogi nikad i ne bi uradili.

Koga bi volela da te igra?

- Nisam razmišljala. Svakako bi morala da bude malo luda. Ne dolazi u obzir glumica mirnog temperamenta (smeh).

Foto: Kurir

Da li je trebalo hrabrosti snimiti lezbo-pesmu "Ta riba"?

- Pesma je dobra i nemam problem s tim. Svašta sam otpevala u svojoj karijeri.

Imaš li želju da i sama pišeš svoje pesme?

- Svako treba da radi svoj posao. Pevač treba da da autorima neku svoju sugestiju o tekstu ili muzici. Ne mogu da zamislim da radim ceo svoj album. Prepustila bih to ljudima koji to dobro rade. U redu je napraviti jednu pesmu. Jedan je Dino Merlin.

Da li vam se dopada njegov novi album?

- Kako da mi se ne sviđa? Isti primer je i Željko Joksimović. Ne bih se mešala u tu sferu. Dobro mi ide pevanje.

Foto: Kurir

Kad ste objavili prvu pesmu, mnoge vaše koleginice su rekle da ćete trajati jedno leto. Šta imate danas da im poručite?

- Ništa. Ljubim vas sve puno. Gledam svoja posla punih 18 godina. Dokazala sam da je ovo što radim dobro. Nema potrebe da se nikom pravdam i moj rad govori sve.

Imate li neku neostvarenu želju?

- Koncert. Volela bih da nastupim u Areni. Mislim da mi treba još neki album za takvu odluku. Poslovno sam sve drugo ostvarila. Privatno da se ostvarim kao majka.

Da li ste smisli već imena za decu?

- Nisam. Nemam dečka i ne razvija se ništa novo u tom smeru.