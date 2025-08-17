Slušaj vest

Marko Bošnjak, predstavnik Hrvatske na muzičkom takmičenju "Pesme za Evroviziju 2025" se nedavno pohvalio da je u srećnoj vezi sa Špancem.

naime, pevač je na svom Instagram profilu podelio fotografija sa svojim dečkom, na kojim možemo zaključiti da je u srećnoj i zaljubljenoj vezi.

Marko Bošnjak uživa sa svojim dečkom na jahti Foto: Preent Screen

Bošnjak je na svom instagram profilu podelio par fotografija, na kojima je i njegov dečko o kome je već ranije govorio, par je uživao na jahti na Jadranskom moru, a ovaj trenutak ljubavi izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Marko Bošnjak u zagrljaju svog dečka Foto: Preent Screen

Javno priznao da je gej

- Apsolutno sam ponosan na to što jesam. Veliki broj ljudi u Hrvatskoj je i dalje primitivno i imaju baš uske poglede na svet. Ne zameram im i mislim da trebaju opet vratiti na tu hrišćansku ljubav koju promovišu i protiv koje se zapravo bore, zato što su dosta kontradiktorni. Mislim da je cela ta hajka puna paradoksa. Postalo mi je zabavno sve to - rekao je Marko.

1/8 Vidi galeriju Marko Bošnjak na Evroviziji 2025 Foto: Printscreen/RTS

Dve godine u ljubavi sa Špancem

Marko je ispričao da već dve godine uživa u ljubavi sa Špancem, i da su počeli zajedno da žive u Zagrebu.

“Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu”, rekao je pevač.