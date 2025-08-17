Slušaj vest

Aco Pejović je jedan od omiljenih pevača na muzičkoj sceni i za njega nema krize, a nije tajna da je mnogima dobar prijatelj i da ima veliko srce.

Njegova prijateljstva sa ljudima sa estrade traju godinama, a malo kome je poznat jedan detalj iz pevačevog života.

U pitanju je njegovo dugogogodišnje prijateljstvo sa voditeljkom Vesnom Milanović, koja je jednom prilikom otkrila kako joj je Pejović spasao život.

- Nije tajna da je ovaj čovek meni spasao život, zahvalna sam mu i on je moj omiljeni, pa deset mesta prazno. Niko se neće uvrediti ni naljutiti, jer znaju da je to neka bratsko-sestrinska ljubav - otkrila je Vesna, a lepo mišljenje o Aci imala je i Dragana Katić.

- Šarmantan je, stalno istim intenzitetom. Za mene kao njegovog prijatelja nema te gradacije, to je uvek isto. Prema prijateljima je uvek isti, najveći - govorila je Dragana svojevremeno.

- To su moje najbolje i najlepše drugarice i sestre, usvojene su inače sa moje strane - našalio se Aco Pejović tada.

Javno progovorila o suprugu

- Mi radimo atipične poslove, ne radimo od devet do pet. Nemamo vikende kada ih imaju svi naši prijatelji, odmore imamo drugačije. Praznici nam se vezuju za posao koji uveseljava druge ljude. Suština našeg života je ta da naše jutro ne bih menjala ni za šta na svetu - rekla je Vesna za Grand.

-On je jako duhovit, stalno me zeza ima uvek komentare na moj račun. On je jedan od retkih koji nema društvene mreže i ne želi da ih ima. Obično postavim slike sa njim kada je neka važna godišnjica, rođendan, ali on ne voli da postavljam slike. Došlo je takvo vreme da ako postaviš sliku na mreže, to znači da ga voliš ili da imaš neki problem u braku. Ili, moja burma je od belo-žutog zlata i kada nosim neki nakit koji mi se ne uklapa, skinem je, a onda svi pitaju ‘Gde ti je burma?’ A mi smo zajedno 32 godine – zaključila je voditeljka.

