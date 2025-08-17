Slušaj vest

"Ja bih se vratio iz Zagreba za Štutgart, ali sam došao ovde, jer je one tamo subote pola godine Saletu, pa ću biti tu. Težak je period, pre neki dan je bila emisija o Saletu i preplakao sam je verujm mi, posle sam zvao Suzanu i pitao sam je da li je gledala, rekla je da jeste. Kad odemo na groblje sve vreme plače. Čovek mora da se pomiri sa tim, mora da se nastavi dalje, ništa mi teže nije palo nego Sale. Bili smo ubeđeni u to da će se izvući, pozivali smo se na Baba Vangu, čak i on. Mi smo se svi hvatali za to, čak i on dok se nije razboleo. Suzana i Sale su imali planove, hteli su da uživaju, da putuju, teško je i posle pola godine" - rekao je Ćira.

1/8 Vidi galeriju Saša Popović nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Privatna Arhiva

"Nosim njegove pantalone"

"Imam tu jedne njegove pantalone koje mi je poklonio, nosim ih. On je tu u principu bio moje građe, voleo je tu garderobu, to mu je bio fetiš, nekako mi je sada to posebno drago, imam deo nečeg njegovog na sebi" - rekao je Ćira, pa se osvrnuo na Zvezde Granda.

"Mnogo je napravio, sad sam pričao sa prijateljem o njemu i o Zvezdama Granda, kako to više nije to iskreno da ti kažem. Šljivić mislim da to sada vodi, ja imam poverenje u nega i mislim da to neće da propadne, jer je to jak format, ali kada u bendu izgubite vođu, onda mislim da to više nije taj bend. Sale je bio baš jako jaka karika, svi su ga poštovali. Ne znam, od kada se razboleo nisam gledao Zvezde Granda, znao sam da idem na snimanje sa njim i da se zabavimo.

O žiriju koji je napustio Zvezde Granda

"Čim je on umro, odmah su počeli da traže druge kuće, šta da ti kažem, naš narod za pare bi prodao sve i da ne kažem sad šta. Ljubav nije sigurno u pitanju. Ovi što idu tamo vamo, mislim da je novac u pitanju. Opstaju Zvezde Granda, to je jak brend, Šljivić će to da vodi dobro, sad koliki će biti rejtinzi to je na njima.

O porodici, ženi, deci

"Tu je sve kako treba, sa ženom sam 31. godinu, svi rade. Ja nikad u životu ništa nisam radio sem muzike, ja sam u principu samo vikendom odsutan, inače sam kod kuće. Nek smo samo živi i zdravi" - rekao je Ćira.

Kurir / Blic

