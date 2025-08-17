"JA IMAM POSLA, NEK SE ŽALI KO NEMA, ŠTA DA MU RADIM" Aco Pejović udario na kolege koje kukaju, svima stavio do znanja koliko je tražen
Pevač Aco Pejović otkrio je da ima zakazane nastupe sve do Nove Godine i da se ne žali na zaradu.
Aco Pejović i dalje niže nastupe kao na traci, dok se pojedine njegove kolege žale da su im tezge sve ređe. Za Acu posla ima i previše, a uskoro planira i kratak odmor koji će provesti sa porodicom.
- Za mene uvek ima posla! Nek se žali ko nema šta da mu radim ja - rekao je Pejović u razgovoru za medije, otkrivši da još samo večeras nastupa, a zatim sledi zasluženi odmor.
Aco priprema nove projkete
Aco kaže da će naredne dane iskoristiti da se posveti porodici, ali s obzirom na broj zakazanih nastupa, jasno je da za njega nema predaha.
Inače, Pejović vredno radi i na snimanju novih pesama, a od jeseni će svetlost dana ugledati i numera koju mu je poklonio kum Filip Živojinović.
Kurir / Blic
