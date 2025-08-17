Slušaj vest

Pevač Aco Pejović otkrio je da ima zakazane nastupe sve do Nove Godine i da se ne žali na zaradu.

Aco Pejović i dalje niže nastupe kao na traci, dok se pojedine njegove kolege žale da su im tezge sve ređe. Za Acu posla ima i previše, a uskoro planira i kratak odmor koji će provesti sa porodicom.

- Za mene uvek ima posla! Nek se žali ko nema šta da mu radim ja - rekao je Pejović u razgovoru za medije, otkrivši da još samo večeras nastupa, a zatim sledi zasluženi odmor.

Aco priprema nove projkete

Aco kaže da će naredne dane iskoristiti da se posveti porodici, ali s obzirom na broj zakazanih nastupa, jasno je da za njega nema predaha.

Inače, Pejović vredno radi i na snimanju novih pesama, a od jeseni će svetlost dana ugledati i numera koju mu je poklonio kum Filip Živojinović.

