MUNJEZ POKUŠAO DA NAPUSTI SRBIJU, A ONDA SU GA ZAROBILI! Učesnik Elite se našao iza rešetaka, pa se sve objavilo javno (FOTO)
Učesnik rijalitija "Elite 8" Danijel Dujković Munjez izazvao je buru na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografiju iza rešetaka uz opis "uhapšen". Njegovi pratioci ostali su zatečeni, ali prava istina ubrzo je izašla na videlo. Sve je, kako se ispostavilo, rezultat administrativnog nesporazuma.
Danijel je na granici sa Mađarskom naišao na problem zbog dva pasoša – starog i novog. Kako je objasnio, nije odjavio novi pasoš jer je pronašao stari, što je izazvalo zbrku u sistemu. Ova administrativna greška dovela je do toga da bude zadržan na granici.
Munjez na granici zadržan
- Imam novi i stari pasoš, a nisam odjavio novi pošto sam našao stari, sad čekam da mi srede u sistemu - izjavio je Munjez za Pink.rs, objašnjavajući situaciju koja je mnoge zabrinula.
Upoznao sina po prvi put
Munjez je, inače, svoje prve utiske o sinu podelio sa medijima.
- Bojao sam se prvog susreta i kako će sve to da izgleda i nisam bio siguran kakav ću osećaj da imam, ali kada sam ga uzeo u ruke znao sam da je to nešto moje. Stidljiv je inače, a ceo dan je proveo kod mene u rukama. Jedva sam čekao sve ovo i nisam mogao da dočekam ovaj dan. Sve se desilo kako treba, prošetao sam sa Stefani, pojeli smo sladoled i želim da izgledamo kao porodica i da Konstantin ima taj vid sreće od strane nas, bez obzira kroz kakve smo turbulencije mi prošli. Pričali smo o svim stvarima, smejali smo se i jako mi je bilo lepo. Odmah sam i njoj napisao da mi je bio prelep dan - rekao nam je Munjez.
Kurir / Pink / Blic
Pogledajte dodatni snimak: