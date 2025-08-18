POZNATI PEVAČ IMA BRUTALNO ZGODNU ŽENU! Vatrena plavuša pokazala telo u bikiniju, 11 godina je mlađa od njega i sve puca na njoj (FOTO)
Dado Polumenta, poznati pevač, već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Ivonom, koja je od njega mlađa jedanaest godina. Njih dvoje imaju dvoje dece, a Ivona se u javnosti često ističe svojom lepotom i atraktivnim izgledom. Aktivna je na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz svakodnevnog života, a najviše pažnje privukle su njene fotografije sa letovanja u Hrvatskoj.
Na slikama koje je objavila, Ivona je pozirala u modernom kupaćem kostimu u roze nijansi, ukrašenom detaljima u obliku morskih zvezdica. U jednom trenutku preko struka imala je laganu maramu, koju je kasnije skinula, čime su fotografije dobile još zavodljiviji ton. Nije dugo trebalo da objave izazovu lavinu komentara i mnoštvo lajkova.
Ništa nije radila na sebi
Ivona je jednom prilikom otkrila da ništa na svom telu nije uradila i da je prirodna lepotica.
- Ja verujem da ćete mi pre poverovati da sam radila korekciju usana, nego da nisam nikad. Dobijam puno pitanja u DM, ali zaista nikada do sada nisam uradila ništa - napisala je Ivona i otkrila da je za njenu lepotu zaslužna isključivo majka priroda.
Savet za uspešan brak
Kada je reč o receptu za uspešan brak, supružnici su nedavno govorili o tome. Ivona je naglasila da ljubav mora biti temelj, ali da ona sama nije dovoljna, već da je potrebno puno razumevanja, kompromisa i iskrenih razgovora. Dado je dodao da je najvažnije da se ništa ne prikriva – da se i teški trenuci podele sa partnerom, jer kada se i bol i radost dele, život postaje lakši.
"Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju", rekla je ona, dok je Dado dodao: "Ništa ne gurati pod tepih nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola", poručio je pevač.