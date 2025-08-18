Slušaj vest

Dado Polumenta, poznati pevač, već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Ivonom, koja je od njega mlađa jedanaest godina. Njih dvoje imaju dvoje dece, a Ivona se u javnosti često ističe svojom lepotom i atraktivnim izgledom. Aktivna je na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz svakodnevnog života, a najviše pažnje privukle su njene fotografije sa letovanja u Hrvatskoj.

1/11 Vidi galeriju Ivona Polumenta Foto: Printscreen/Instagram

Na slikama koje je objavila, Ivona je pozirala u modernom kupaćem kostimu u roze nijansi, ukrašenom detaljima u obliku morskih zvezdica. U jednom trenutku preko struka imala je laganu maramu, koju je kasnije skinula, čime su fotografije dobile još zavodljiviji ton. Nije dugo trebalo da objave izazovu lavinu komentara i mnoštvo lajkova.

Ništa nije radila na sebi

Ivona je jednom prilikom otkrila da ništa na svom telu nije uradila i da je prirodna lepotica.

- Ja verujem da ćete mi pre poverovati da sam radila korekciju usana, nego da nisam nikad. Dobijam puno pitanja u DM, ali zaista nikada do sada nisam uradila ništa - napisala je Ivona i otkrila da je za njenu lepotu zaslužna isključivo majka priroda.

Savet za uspešan brak

Kada je reč o receptu za uspešan brak, supružnici su nedavno govorili o tome. Ivona je naglasila da ljubav mora biti temelj, ali da ona sama nije dovoljna, već da je potrebno puno razumevanja, kompromisa i iskrenih razgovora. Dado je dodao da je najvažnije da se ništa ne prikriva – da se i teški trenuci podele sa partnerom, jer kada se i bol i radost dele, život postaje lakši.