Aleksandra Ristanović posle duže pauze vratila se na veliku scenu, pa bez dlake na jeziku komentarisala nastupe mlađih kolega.

Gostujući u emisiji ''City Hype'' Aleksandra Ristanović žestoko je udarila na Desingericu.

- Komentarisala sam jednom prilikom za Desingericu da bih želela da snimim duet sa njim i jako mi je komičan, ali me je čovek prestravio jednim svojim pojavljivanjem, više ne znam šta da mislim - kaže Aleksandra Ristanović i otkriva da je u pitanju performans kada se izvesna devojka navodno porađala, a onda se pojavio Desingerica poliven zelenom farbom po glavi i telu i zapevao.

- Bila sam zatečena. Okej, razumem šou, sve razumem, stvarno nisam primitivna, ali, brate, imaš li ti meru? Volela bih da mu to bude prvi i poslednji put da izvodi taj performans, ako misli da je inovativan u tim stvarima ne mora da prenosi granicu boleštine. Stojim pri tome da je okej lik, ali po mom mišljenju ovo prelazi granicu normale.

Otkrila zbog čega nije rekla sudbonosno "da"

- Ja imam taj problem da gde god da se pojavim, taj zna ko sam. Ne mogu da prodajem priču da sam neki trgovac. Ne možeš ni da se posvetiš svakome, postoje ljudi koji su se zadržali u mom životu da se družimo, pa i da se zabaljam sa nekim. Postoje i oni koji samo prođu uz dobar dan i doviđenja - počela je ona, pa dodala:

- Zamišljam ljubav da me neko voli zbog mene, a ne zbog toga čime se ja bavim. Da voli mene kao osobu, moje vrline i mane, jer kada me tako budeš zavoleo ja sutra ne moram da pevam. Može da se desi da odlučim za nekoliko godina da ne pevam, šta ćemo onda da radimo?

- Kad pogledam samu sebe, možda ja još uvek nisam zrela za te stvari... To će Bog da odluči umesto mene, da sam se ja pitala do sada sam mogla pet puta da se udam i da se razvedem. Potičem iz takve porodice, kod nas je to tako, jednom se udaš i kraj - kazala je pevačica.

Sa 13 godina imala tezge

„Sa 13 godina sam odradila prvu svadbu, tata je išao sa mnom sve do moje 24 godine, sa 24 sam počela da idem u inostranstvo, tada je bio problem sa vizama, pa sam išla sama. On je meni pogađao svirke, a moje je bilo samo da pevam. Bila sam zvrk, dete, ne mogu ja da se našminkam sa 13 godina i da nosim štikle jer sam dete, i svi su me tako znali kao ‘mala Mlađeva’, a kada sam stasala u devojku onda su rekli ‘Au, ovo je već Aleksandra Ristanović’“, priča ona i dodaje:

„Bile su marke tada, zarađivala sam i previše, vodila sam nekada evidenciju, pisala sam godinama koliko dobijem do pogodbe plus bakšiš i to sam pisala do jednog dana dok nisam sabrala sve i pogledala u kutiju gde mi je novac i videla da nema ni stoti deo i onda sam prestala da pišem da se ne bih nervirala.“

Kurir.rs/Informer