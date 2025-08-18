Gagi i Đole Đogani opuštaju se na plaži

Slušaj vest

Đole Đogani (65) i supruga Vesna ovih dana odmaraju u Crnoj Gori, a društvo im pravi i Gagi Đogani (53), pa su braća ponovo u centru pažnje. Vesna je zabeležila trenutke dok su Đole i Gagi opušteno razgovarali, ležeći jedan pored drugog na ležaljkama i uživajući u letnjem danu.

Iako u šestoj i petoj deceniji života, obojica mogu da se pohvale zavidnom fizičkom formom. Njihov izgled potvrđuje da ples, kojim se bave decenijama, i dalje ostaje najbolji recept za vitalnost i energiju.

1/7 Vidi galeriju Gagi i Đole Đogani izležavaju se na plaži Foto: Printsceen/Instagram