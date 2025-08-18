Slušaj vest

Đole Đogani (65) i supruga Vesna ovih dana odmaraju u Crnoj Gori, a društvo im pravi i Gagi Đogani (53), pa su braća ponovo u centru pažnje. Vesna je zabeležila trenutke dok su Đole i Gagi opušteno razgovarali, ležeći jedan pored drugog na ležaljkama i uživajući u letnjem danu.

Iako u šestoj i petoj deceniji života, obojica mogu da se pohvale zavidnom fizičkom formom. Njihov izgled potvrđuje da ples, kojim se bave decenijama, i dalje ostaje najbolji recept za vitalnost i energiju.

Gagi i Đole Đogani izležavaju se na plaži  Foto: Printsceen/Instagram

Đole, koji važi za neumornog densera, često ističe da je ključ u doslednosti i disciplini. Još kao mladi sportista naučio je koliko je važno da se telo neguje i da se izbegavaju loše navike, a tu životnu filozofiju sproveo je i u zrelom dobu. Upravo ta posvećenost sportu i pokretu čini da i danas izgleda i oseća se mladoliko.

Ne propustiteStarsOGLASILA SE ANABELA: OTKRILA DA LI JE SLAĐU UHVATILA NA DELU KAKO VARA ĐOLETA! Vesna kaže da je ona svedok prevare: O čemu priča, zašto to radi?! BESNA KAO RIS!
61.jpg
Stars"ANI NIKOLIĆ SAM REKAO: TO SI SAD URADILA I NIKAD VIŠE" Profesor pevanja o saradnji sa zvezdama: Gagi je Anabeli zabranio...
p.jpg
StarsĐOLETOVA I SLAĐINA ĆERKA SILVIA OTKRILA PORODIČNE TAJNE! Sve o odnosu sa MAĆEHOM Vesnom, roditeljima i ĐOGANIJEVIMA
djoganijevi.jpg
StarsANABELA, ĐOLE I VESNA PRVI PUT SE SRELI OČI U OČI I ODMAH SKANDAL! Đogani ocrnio bivšu snajku: Nije htela da se pozdravi
132132132132.jpg