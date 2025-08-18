KAKVA TELA IMAJU BRAĆA ĐOGANI! Skinuli se Gagi (53) i Đole (65), zategnuta tela, mišići, Vesna se hvali na sva zvona deverom i mužem (FOTO)
Đole Đogani (65) i supruga Vesna ovih dana odmaraju u Crnoj Gori, a društvo im pravi i Gagi Đogani (53), pa su braća ponovo u centru pažnje. Vesna je zabeležila trenutke dok su Đole i Gagi opušteno razgovarali, ležeći jedan pored drugog na ležaljkama i uživajući u letnjem danu.
Iako u šestoj i petoj deceniji života, obojica mogu da se pohvale zavidnom fizičkom formom. Njihov izgled potvrđuje da ples, kojim se bave decenijama, i dalje ostaje najbolji recept za vitalnost i energiju.
Đole, koji važi za neumornog densera, često ističe da je ključ u doslednosti i disciplini. Još kao mladi sportista naučio je koliko je važno da se telo neguje i da se izbegavaju loše navike, a tu životnu filozofiju sproveo je i u zrelom dobu. Upravo ta posvećenost sportu i pokretu čini da i danas izgleda i oseća se mladoliko.