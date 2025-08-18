Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković prešla je sa Zvezda granda u žiri Pinkovih zvezda i tako postala konkurencija kumi Svetlani Cece Ražnatović. Pošto su postale "rivalke", Ceca je prvi put progovorila o tansferu.

Ceca je naglasila da Viki ima njenu podršku i da je ne brine mnogo što će od iduće sezone, u neku ruku, biti konkurencija.

- Kuma Viki mi je otišla na "Pink". Ne treba komentarisati tuđe razloge, Viki je moja kuma, pa ja znam. Podržala sam je da promeni sredinu, nekad dođe do prezasićenja i to je sve u redu. Sve je to posao i ljudi treba da menjaju sredine u kojima više ne plivaju onako kako treba. Što se moje kume tiče, sve će zavisiti kako se postavi. Kako se ko postavi, tako i prođe - prokomentarisala je Ceca Ražnatović.

Viki četvrti član Pinkovih Zvezdica

- Viki Miljković je četvrti član žirija “PInkovih Zvezda”, najznačajnijeg muzičkog takmičenja u ovom delu Evrope. Pored Desingerice, Bosanca i Zorice Brunclik, sada je stalni član žirija i Viki! Nije tražila kao Zorica, Filipince za masažu stopala i sok od tartufa, ali je tržila da Taške ne bude udaljen više od 11 metara od nje! To je ok! - napisao je on.

Zvezde Granda otišle sa Pinka

Nakon što je Željko Mitrović odlučio da na Pink vrati svoje muzičko takmičenje dosta se šuškalo o tome na koju televiziju će preći "Zvezde Granda". Kako se naširoko pisalo, čelnici "Granda" bili su u pregovorima sa Javnim servisom Srbije, a sad je stigla potvrda na koju TV prelazi čuveno takmičenje.

- Obaveštavamo javnost da će se od septembra meseca svi projekti koje potpisuje Grand produkcija preseliti na novu programsku destinaciju: Prvu televiziju! Od jeseni gledaoce na Prvoj televiziji očekuju emisije koje su obeležile domaći televizijski prostor: Zvezde Granda, Nikad nije kasno, Zvezde Granda Specijal i Praktična žena. Raduje nas što se vraćamo na televiziju sa kojom smo već ostvarivali zapažene rezultate i sa kojom nas veže sjajna saradnja iz prethodnih godina. Našim dragim gledaocima, kao i gledaocima Prve televizije poručujemo da nas na jesen očekuje uzbudljiv programski tempo, vrhunska produkcija na koju su navikli, omiljena TV lica, emisije koje i zabavljaju i povezuju, i naravno, muzika koja spaja ljude! Ovom prilikom želimo da se zahvalimo i televiziji Pink na dosadašnjoj saradnji, ukazanom poverenju i zajednički postignutim uspesima. Hvala vam na poverenju. Vidimo se na Prvoj! Grand produkcija - naveli su saopštenju.