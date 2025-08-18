Slušaj vest

Voditeljka, Dea Đurđević postala je meta internet prevare, nepoznate osobe zloupotrebile su njeno ime i napisale blog u njenom imenu, tvrdeći da je navodno koristila preparate za mršavljenje.

Dea je preko društvenih mreža odmah reagovala i istakla da je to laž i da će stvar biti prijavljena nadležnim organima.

- Ovo je laž! S obzirom na to da mi je već dosta ljudi napisalo da kupuje neki proizvod zbog ove "reklame", želim javno da se obratim da je ovo apsolutna neistina i da je korišćena veštačka inteligencija. Slučaj će biti prijavljen tužilaštvu za visokotehnološki kriminal - napisala je Dea

Dea o raskidu sa Mladenom

Podsetimo, Dea je nedavno govorila o raskidu sa Mladenom Mijatovićem sa kojim je bila u dugogodišnjoj vezi.

- Mi smo se razdvojili bez skandala, bez ikakvih problema, lepo smo razgovarali, skoro deset godina smo bili zajedno. Mi i sad komuniciramo, doduše on živi u drugoj državi, ali smo stvarno u dobrom odnosu, i ja sam dobro. Da je trebalo da imamo decu, verovatno bi nam Bog namestio, kao što je sad namestio da više nismo zajedno. Meni je to stvarno u redu, nije ti svejedno kad se raziđeš sa nekim posle skoro deset godina, ali život ide dalje, ali ako možeš da se odrekneš četvrtine tela, možeš i ostalog - ispričala je Dea.

Pre šest godina doživela stravičnu nesreću

- Izašla sam i videla šta je sa kolima, ali nije bilo strašno, pa sam zvala našu producentkinju da ću kasniti, jer nisam znala da li ćemo zvati policiju. I samo u jednom trenutku čujem: "Pazi"', dižem glavu i vidim farove... Podigla sam levu ruku i od tada je nisam više mogla da pomerim kao tad. Videla sam svoju ruku, a u tom trenutku mi je zvonio telefon, ali nisam mogla ništa da uradim od bola. Prišla mi je devojka i zvala sam svoju majku, a onda i Mladena. Rekla sam im da se vidimo na VMA, jer je bila sreda, a VMA je tada dežurao - rekla je voditeljka.

