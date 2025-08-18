Slušaj vest

Katarina Kaja Ostojić redovno trenira i vodi računa o svom izgledu, a već godinama je ostala verna tamnoj boji kose. U poslednje vreme nije menjala imidž, a sada je sve iznenadila objavama na Instagramu.

Plavuša

Pevačica je objavila fotku sa plavom kosom, a u narednoj objavi pokazala je i plava sočiva.

Potpuna transformacija Kaje Ostojić Foto: Instagram

Sudeći po atmosferi, čini se da je u pitanju perika za potrebe snimanja, te promena nije konačna.

Katarina Kaja Ostojić pokazala kako izgleda kao plavuša Foto: Instagram

Katarina nije skidala osmeh sa lica i odmah se javno pohvalila novim izgledom.

Karijera

Katarina Ostojić, poznatija kao Kaya, rođena je 1983. godine u Užicu, a svoju profesionalu karijeru započela je 2004. godine kada se pojavila na festivalu „Sunčane skale“.

Malo ko zna, da je sa samo 11 godine snimila duet sa DJ Ristanom. Pesma je postala hit u gradu, a njih dvoje su počeli da nastupaju zajedno.

Pevačica je sa samo 13 godina vodila emisiju na radiju „Talija“, nakon čega se pojavila na festivalu „3K-dur“, a jednom prilikom ona je otkrila da je njen tata potegao vezu da bi ona mogla da se pojavi na pomenutom festivalu.

Napisala je nekoliko pesama za sebe koje su postale regionalni hitovi, a takođe je pisala i za Dejan Matića, kao i za njenu kumu Maju Marijanu.

Pored pevanja i pisanja tekstova, ona je svoj talenat za glumu pokazala i u šou programu „Tvoje lice zvuči poznato“.

Udala se u crnom

Mladenci su zakupili čitav hotel kako bi proslavili njihov poseban dan, a njihovi stajlinzi bili su više nego neobični.

Pevačica je na sebi imala kratku, usku crnu haljinu preko koje je obukla ogrtač od crne čipke, dok je mladoženja bio u ležernom izdanju, te je na sebi imao farmerke i crnu majicu.

Kaja i Miloš su stali pred matičarku i zakleli se na večnu ljubav uz široke osmehe na licu, nakon čega je usledila žurka.

1/4 Vidi galeriju KAJA SE UDALA U CRNOM! Mladenci stali pred matičarku, ne skidaju osmehe: Ona u haljini od čipke, a tek da vidite njega! (FOTO) Foto: Printscreen Instagram

Inače, pevačica se venčala uz predivan prizor zalaska sunca u dvorištu hotela koji je ispunjen čarobnom dekoracijom.

Kaja o svom izgledu: