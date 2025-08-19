Slušaj vest

Dens muzika devedesetih godina sluša se i dan danas, a mnoge pesme su postale vanvremenski hitovi.

Neke pevačice su bile vrtoglavo popularne ali i san mnogim muškarcima. Neke od njih su se povukle sa estrade ili promenile profesiju, dok ima i onih koje su i dalje u svetu muzike. Ono što je sigurno je da su se dosta promenile i da danas izgledaju potpuno drugačije.

Foto: Youtube

Mnogi denseri važili su za najpoželjnije muškarce u to vreme, a samo neki od njih se i dan danas lako prepoznaju.

Đole Đogani

Đole Đogani, dens mag kako ga mnogi zovu i tvorac novog pravca muzike koji neguje sada već decenijama, danas ima 64. godine, a izgleda kao mladić. Njegove fotografije sa plaže uvek iznova iznenade najvernije fanove jer njegova top forma i isklesano telo u sedmoj deceniji ne može da prođe nezapaženo.

1/12 Vidi galeriju Đole Đogani nekad i sad Foto: Kurir

Models, Ivana Berendika

Atraktivna Ivana Berendika, nekadašnja članica benda "Models" jedna je od njih. Ona je postala jedna od najbogatijih Srpkinja nakon što se udala za osnivača "Gugla" Tomasa Jermoluka, koji je od nje stariji 20 godina, a važila je za jednu od najlepših devojaka na javnoj sceni.

Evo kako izgleda danas:

1/9 Vidi galeriju Ivana Berendika nekad i sad Foto: Printscreen, Pritnscreen, Ilya S. Savenok / Getty images / Profimedia

Ksenija Mijatović

Jedna od onih koja je nastupala na mnogim muzičkim festivalima bila je Ksenija Mijatović, koja je nakon Budvanskog festivala 2004. godine, gde je izvela pesmu "Moja kazna", odlučila da napusti muzičke vode i počela da se radi na drugom poslu.

Psihologija je postala njeno glavno zanimanje, a povremeno se vraćala muzici kada je želela da objavi singl kojim bi sebi "nahranila" potrebu za pesmama. Na pragu četrdesetih odlučila je da započne studije psihilogije, te se u klupi na fakultetu družila sa brucošima.

Ovako izgleda Ksenija izgleda danas:

1/7 Vidi galeriju Ksenija Mijatović nekad i sad Foto: Instagram, Screenshot, printscreen YT, Pritnscreen

Lina Bumbar

Lina Bumbar važila je za bombu devedesetih, a njena pesma "Bumbar" omiljena je i među novim generacijama.

Nedavno je u emisiji "1na1" govorila o svom životu i oduševila sve svojom izvajanom figurom i devojačkim izgledom. Danas je ponosna baka i to u 43. godini.

1/7 Vidi galeriju Lina Bumbar ovako danas izgleda Foto: Privatna arhiva

Dr Iggi

Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Doktor Iggy, devedesetih je harao domaćom scenom, i zarađivao ogromne sume novca. U jeku popularnosti on je odlučio da se povuče sa estrade, pa danas vodi živo povučen život, van kamera.

1/6 Vidi galeriju Dr. Igi nekad i sad Foto: Printscreen/YT, Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Jednom prilikom ispričao je koliko je zarađivao, međutim, taj novac je brzo proćerdao.

U bolnoj ispovesti ispričao je svoju životnu priiču i otkrio da se od smrti brata nikada nije oporavio.

Anabela Atijas, tada pevačica grupe Funky G i supruga Gagija Đoganija, žarila je i palila estradom, a danas je ponosna baka dve unuke. Kada god se pevačica pojavi mnogi komentarišu kako je za nju vreme stalo i da izgleda kao devojčica.

1/11 Vidi galeriju Anabela Atijas nekad i sad Foto: printscreen YT

Frontmen Bit Strita, Husein Alijević, nedavno je bio u žiži javnosti kada je dobio glavnu ulogu u filmu "Nedelja" i igrao pokojnog Džeja Ramadanovskog. Iako se pojavio nakon nekoliko godina u javnosti niko ga nije zaboravio, a njegove pesme se i dan danas rado pevaju po klubovima.

1/8 Vidi galeriju Husa nekad i sad Foto: Printskrin / You Tube, Nemanja Nikolić, Vladimir Šporčić

Srđan Čolić, frontmen grupe "Mobi dik" devedesetih godina je žario i palio i bio jedna od najvećih zvezda dens scene, a onda se povukao i posvetio drugom poslu.

1/7 Vidi galeriju Srđan iz Mobi Dika nekad i sad Foto: printscreen YT, Printscreen/Youtube, Printscreen/Premijera

Poslednjih petnaestak godina ga nema na estradnoj sceni, ne objavljuje nove pesme jer mu je sada preokupacija svetska produkcija.

1/11 Vidi galeriju Ovako Ana Stanić izgleda danas Foto: Privatna Arhiva, Kurir Televizija

Ana Stanić bila je prva pevačica ove legendarne grupe, a Aleksandra druga koja je takođe napravila bum na domaćoj sceni ali se sa iste povukla i postala profesor.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Perović nekad i sad Foto: Printskrin, Printscreen/Youtube

Pevačica Brankica Čebalović proslavila se pod umetničkim imenom Ella B i bila je velika zvezda devedesetih.

Neki od njenih najvećih hitova bili su „Ajkula“, „Kamikaza“, „Zrno ljubavi“ i drugi, a iako je bila veoma popularna, Ella B je na vrhuncu slave odlučila da se povuče iz javnosti i promeni profesiju.

1/14 Vidi galeriju Ella B nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Pritnscreen

Ona se udala za kolegu Ljubomira Čebalovića koji je bio član popularnog sastava „Beat Street“.

Slađa Delibašić danas važi za jednu od najzgodnijih baka na estradi, a nekada je harala u grupi Đogani Fantastiko kada je bila u braku sa Đoletom Đoganijem. Nakon razvoda se posvetila ćerkama i najmlađoj mezimici.

1/13 Vidi galeriju Nekad i sad Slađana Delibašić Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, printscreen YT

Članovi grupe Tap 011 Milan Bojanić, Đorđe Pajović-Đole, Petar Stupar-Pera, Ivana Peters i Goca Tržan nedavno su održali koncert na oduševljenje svoje najvernije publike. Devedesetih su harali estradom a iza sebe ostavili mnoštvo hitova. Iako su bili miljenici estradne scene nakon nekoliko godina su se raspali kada su Ivana i Goca započele svoje solo karijere.

1/15 Vidi galeriju Tap 011 nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Nebojša Mandić, Story Arhiva

Evo zbog čega je Đole Đogani pustio suzu javno: