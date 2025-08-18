Slušaj vest

Pevačica Barbara Bobak je nastupila u Vranju, ali pored svog glasa, pažnju je privukla i svojim stajlingom.

Naime, pevačica je pažnju publike privukla uskim crnim kostimom sa prozirnim detaljima koji je istakao njenu figuru i podigao temperaturu među prisutnima.

Barbara Bobak u Vranju pred masom ljudi Foto: Preent Screen

Fanovi u prvim redovima nisu mogli da sakriju iznenađenje, a društvene mreže su preplavili komentari o njenom provokativnom izdanju.

Dok jedni hvale njenu smelost i tvrde kako joj ovakav izgled savršeno pristaje, drugi komentarišu da je preterala i da je scena planula više zbog garderobe nego zbog pesama. Pevačica je još jednom dokazala kako da bude u centru pažnje.

Barbara Bobak u nikad izazovnijem stanju Foto: Preent Screen

Zbog alkohola imala problema na nastupima

- Kako da ne. Mislim, nikad se ja nisam obeznanila na nastupu. Ali za mene je malo više četiri čaše. Ja sam tu već cuga. To jednostavno ne treba da se dešava. Ovo je sad ujedno savet mladim kolegama. Ne pevate bolje kad pijete alkohol, znači to ko god kaže ja ne mogu da pevam dok se ne napijem, to su gluposti, niko ne peva bolje pod alkoholom, o narkoticima neću da pričam, s tim nisam imala dodira. Samo ti da neko lažno samopouzdanje, ali u suštini ne treba piti alkohol- rekla je pevačica

1/6 Vidi galeriju Mlada muzička zvezda Barbara Bobak izdala je u ponedeljak 30. juna, svoj drugi po redu studijski album pod nazivom "Blizanac" Foto: Petar Aleksić

Na računu ima 0 dinara

- Radimo za pare ne za krompir. Ja sam došla da se izvučem. Na prosjačkom sam štapu. Na računu imam nula dinara. Kada završim nastupe, idem da se malo okupam i provozam. Došla sam da se oporavim.

Intervju Barbare Bobak.