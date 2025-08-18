Slušaj vest

Legenda narodne muzike, Goca lazarević još jednom je pokazala da vreme za nju ne znači ništa. U svojoj sedmoj deceniji pevačica izgleda fantastično, negovano i vedro.

Goca Lazarević
Goca lazarević u sedmoj deceniji Foto: Preent Screen

 Na nastupu koji je održala u Jagodini, Goca se pojavila u crvenoj haljini koja je savršeno istakla njenu figuru i mladalački duh. Sa elegancijom i šarmom, pokazala je da i dalje ima isti onaj sjaj koji krasi njenu bogatu karijeru.

Odgovorila bivšem suprugu

- Zaista nemam pojma što se uhvatio za mene, niti me interesuje. Želim mu puno zdravlja i neka je živ svojoj deci. To je otac moje dece, star čovek, nek je živ i zdrav. Šta da vam kažem? Sve što čovek kaže o drugome, pre svega, govori o njemu. Svako danas ima pravo da kaže šta god hoće o svakome, nažalost... Nikada nisam rekla ništa ružno o njemu, za ceo moj život i za svih 35 godina koliko smo razvedeni. Uvek sam lepo pričala o njemu, neka tako i ostane - istakla je Goca , a potom dodala kako takođe nikome ne želi ni da se pravda, zbog bilo čega.

Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

 Ratovala sa Zoricom Marković

Njena koleginica Zorica Marković je, Gocu nedavno napala, te je, komentarišuću njen izgled, rekla da "tuži hururga".
Goca je negodovala na pitanje da li bi ušla u neki rijaliti, pa je Zorica, koja je učestvovala u više njih, rekla:

- Gordana Lazarević me je šokirala! Prvo, da promeni zubara, da ne šušti! Drugo, plastičnog hirurga da tuži! Treće, da na zid okači sliku Milutina Popovića Zahara! Da, "Vidovdan" je pobeda za vek vekova, i to stoji. Sreća njena, njen bivši muž joj je to dao, što je i normalno - navela je Zorica, spomenuvši Gocinog nekadašnjeg supruga, čuvenog kompozitora.

- Gordana, nemoj da se foliraš, išla bi ti i te kako u rijaliti, nego te niko nije ni zvao! Nije to prvi put da ona tako k*ki. Gledaj svoja posla, Gordana! Nek ti da Bog još jedan hit kao "Vidovdan", al' teško bez Zahara! Zvali smo te gugutka, a sad si guska, zbog ove izjave! Gugutkice guskice, lupetaš k'o otvoren prozor! Šta je rijaliti, strašno nešto, a? Pa, svima vam je život rijaliti, ako iko zna, znam ja! - zaključila je tada Zorica za Kurir

 Goca Lazarević oduševila prisutne građane.

