Fuad Backović Din, pop pevač poreklom iz Bosne i Hercegovine, godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama sa suprugom Vilom Firsonom Trećim, a sada je sa njim prošetao crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Sarajevu.

- Imam posao i vrlo ozbiljne obaveze u Americi, i ne mogu tako često da dolazim. Nikad nisam rekao muzici rekao ne i videćemo šta će se desiti u budućnosti, ona je na stend baju. Ne bežim od muzike, a voleo bih da se BiH se vrati na scenu Evrosonga i ako se to desi, voleo bi da budem deo tima, ne kao izvođač lai neko ko bi pomogao iskustvom i svim onog što znam - rekao je Din za Avaz.

Pevao u operi

Din je muzikom počeo da se bavi još sa 12 godina, a 1997. godine postao je frontmen boj benda "Seven up". Godine 1998. Dobio je ponudu da nastupa za hor opere. Njegove glasovne mogućnosti su zapazili iz Nacionalnog teatra Bosne i Hercegovine, a on je prihvatio da učestvuje u operi Karla Orfa "Karmina Burana".

Bosanskohercegovački pevač proslavio se početkom milenijuma kolaboracijom sa Anabelom Atijas, tada pripadnicom grupe Fanki Dži, ali i učešćem na "Evroviziji". Krajem 2000. povukao se sa muzičke scene i odselio se iz Bosne i Hercegovine, i to zbog fakulteta. On je, naime, upisao fakultet modnog biznisa na Institutu Marangoni u Milanu, koji je i završio.

Otac mu političar

Inače, pevačev otac je bosansko-hercegovački političar Zaim Backović, međutim Deen je svojevremeno rekao da zbog toga nije imao privilegije na javnoj sceni. Nakon sedam godina života u Milanu, Din se preselio u Los Anđeles, gde i dalje živi i gde je pronašao ljubav.