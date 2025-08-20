Slušaj vest

Javne ličnosti često novac ulažu u kupovinu kuća i stanova, a u tome definitivno prednjači Goran Bregović, koji je donedavno imao 32 nekretnine, a sada jednu manje.

Naime, muzičar je nedavno prodao vilu u Istanbulu koju je 2014. godine kupio, kako je Kurir ekskluzivno pisao, za koju je pre osam godina dao 2.000.000 evra.

Senjak

Brega na Senjaku, jedno od najelitnijih beogradskih naselja, poseduje kuću koju je pazario 2018. godine, a kada ju je kompletno sredio, koristi je za iznajmljivanje. Poznato je da Goran poseduje dve vile u ovom delu grada. Njegove komšije su otkrile da u jednoj od njih živi kada je u Beogradu, ali i da je u prethodnih godinu dana muzičar pazario još dve nekretnine koje su trenutno u fazi sređivanja.

1/1 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda

- Kuću, za koju me pitate, on izdaje, ne živi u njoj, ali je nedavno kupio još dve vile u blizini, obe su na Senjaku. Ne znam tačno gde se nalaze, ali se priča da je već krenuo s radovima i da jednu od njih uveliko renovira. Koliko sam ja čula, praviće ogroman bazen na krovu, ali detalje zaista ne znam - ispričala nam je jednom prilikom sagovornica.

Visoke zidine i bela kamena ograda krase jednu od Bregovićevih vili na Senjaku, koja je cela obezbeđena ogradom i video-nadzorom. Pisalo se da je planirao da napravi muzički studio u ovom objektu.

Prvi komšija proslavljenog šefa Bijelog dugmeta otkrio je za Kurir da ga je za četiri godine video samo jednom, ali da je njegova vila stalno puna. On nam je ispričao da Goran tu nekretninu koristi za izdavanje i da se unutra snimaju mnogi filmovi, serije, spotovi, reklamne kampanje. Navodno, prema rečima jedne prolaznice, po naselju se priča da cena jednog snimajućeg dana u njegovoj kući košta 5.000 evra.

1/7 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda

U drugoj nekretnini na Senjaku Goran boravi kada se nalazi u Srbiji. Na ogromnom imanju nalazi se velelepna kuća u cigli, s velikim prozorima. Iz dvorišta vidi se veliki dečji koš.

Goranovi susedi su nam jednom ispričali da ga povremeno viđaju i da se ponaša "kao sav normalan svet".

- Viđamo ga često s obzirom na to koliko on boravi ovde. Uglavnom je na motoru kada god je suvo vreme. On je jedan normalan čovek koji ide u prodavnicu isto kao i svi drugi, ali definitivno je atrakcija gde god se pojavi - ispričala je jedna mlađa gospođa, a radnica obližnje piljare potvrdila je njene reči.

1/6 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda

- Dođe Brega kod nas kada je u Beogradu. Kupuje osnovne životne namirnice, pa svima nam treba hleb. Vole ljudi kada ga vide ovde, uvek imaju neko pitanje, dobace ponešto, ali on nema problem s tim. Svakome se javi, nasmeje, odgovori - rekle su komšije.

Popularni Brega poseduje vile, stanove i garsonjere i u Zagrebu i Parizu, na Crnogorskom primorju, Jahorinu, a procenjuje se da je za njih dao 35 miliona evra!

Jahorina

Vila na Jahorini je veličine 450 kvadrata i njena cena je na tržištu bila oko pola miliona evra.

1/5 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Kurir

Crna Gora

Muzičar je pre više od deset godina kupio luksuznu vilu na Perastu kako bi supruzi i ćerkama obezbedio idealno mesto za letovanje. Ovo zdanje se uklapa u arhitekturu prelepog crnogorskog gradića, pa je velelepna vila izgrađena u belom kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, ali i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala intimu tokom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra.

1/7 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Nenad Kostić

Pariz

Brega u Parizu već decenijama ima stan u jednom od najskupljih i najluksuznijih lokacija u gradu. Cene stanova su raznolike, od "skromnijih" milion, pa do čak četiri-pet miliona evra, u zavisnosti od kvadrature.

Foto: Kurir

Nekretnine kupovao jer se boji siromaštva Brega je jednom prilikom izjavio da je pokupovao silne nekretnine iz straha od siromaštva. - Ceo život imam strah od siromaštva. U inostranstvu nije kao kod nas, kad si na ulici, nemaš tetku da odeš na ručak, nemaš ujaka da posudiš novac. U ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Zbog tog sam straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile... Sad više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - ispričao je jednom Bregović.

Ovde se nalaze stanovi Bregovića u Parizu: