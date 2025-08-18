Slušaj vest

Sandra Afrika sinoć je nastupila u Cascada Clubu i napravila haos. Od prvog trenutka kada je izašla na binu u svom prepoznatljivom provokativnom stilu publika je bila na nogama. 

Sandra Afrika dovela atmosferu do usijanja Foto: Kurir

Svojim atraktivnim nastupom, energijom i harizmom, Sandra je podigla ceo klub na noge i priredila žurku koja će se dugo pamtiti.

Njen stajling za ovu tezgu privukao je veliku pažnju kako publike, tako i snimcima na društvenim mrežama od te večeri.

Sandra Afrika u provokativnom izdanju zapalila Cascadu Foto: Preent Screen

Nikad se ne bi udala

"Nisam još spremna za venčanicu. Neću biti nikad spremna za venčanicu, generalno svadbe ne volim, ali da imam dečka, kako god to da nazovemo u današnje vreme, ne bih se udala nikada, ali bih imala partnera i dete. A svadba teško", poručila je folkerka.

Progovorila o raskidu

- Nismo se pomirili. Sretnemo se nekada. Stalno smo raskidali i mirili se, a sada je to to. Definitivno je gotovo. Žao mi je što su se neke stvari vrtele po medijima. Bili smo jedno drugom ta neka ljubav koja se ne zaboravlja, ali to je sve život - iskrena je bila pevačica.

IMG-20250817-WA0050.jpg
Untitled-1.jpg
sandara brabara.jpg
2025-02-08 08_34_21-PhotoMaster.jpg

Sandra Afrika nastup u Crnoj Gori Izvor: Privatna arhiva