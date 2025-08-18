Slušaj vest

Jelena Karleuša juče je proslavila 47. rođendan na jahti u Crnoj Gori, okružena najbližim prijateljima i saradnicima. Pop diva organizovala je intimnu žurku uz tortu i šampanjac.

Foto: Instagram

Jelena je blistala u žutom heklanom kompletu, naglašavajući vitku liniju i obline koje su privukle svu pažnju prisutnih.

Nakon što su u javnost dospele fotografije Karleuše sa rođendanske proslave, ubrzo su se na Instagram profilu košarkaša Nikole Jovanovića, našle fotografije iz Crne Gore, gde sportista provodi dane predviđene za odmor.

Foto: Instagram

Sportista je odseo u luksuznom hotelu, gde ima teretanu i privatan bazen, dok dane provodi na vodi vozeći skuter, a da li je došlo do susreta sa pop divom to je ostala tajna koju vešto skrivaju.

Podsetimo, Jelena je u medijima dosad više puta zagonetno govorila o Jovanoviću, ali nije htela da prizna da li ih osim prijateljskih, vežu i neke druge emocije.

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.

