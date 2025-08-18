Dara Bubamara dobila bolje uslove od Granda nego što su joj ponuđeni na Pinku

Uvek pozitivna i vrcava, Dara Bubamara zbog svog karaktera stekla je mnogo prijatelja sa javne scene.

Gotovo da nema osobe na estradi koja za Daru nema lepu reč, a pevačica uglavnom i uzvrati komplimente, međutim, jednom prilikom je bez dlake na jeziku progovorila o osobi sa estrade koja je najviše nervira.

-Znaš ko me nervira iskreno, onaj Era Ojadanić– rekla je Dara svojevremeno u emisiji Ami G show.

Zbog njenog komentara i voditelj i gosti počeli su gromoglasno da se smeju.

-Njega kad vidim ospice dobijem, zato što ne mogu da verujem da ima toliko godina i tamo kao skače nešto, eto iskreno- rekla je pevačica.

Kako je ovaj video iz emisije Ami G nastao pre više godina, Dari se možda u međuvremenu promenilo mišljenje, ali joj ni tada niko na komentaru nije zamerio.

Grand joj je dao bolje uslove

Opšta frka digla se u poslednjih mesec dana oko nove postavke žirija u muzičkim takmičenjima. Dara je nedavno otkrila zašto je odabrala Grand, a ne Pink

- Odlučila sam se za "Grand" jer sam dobila bolje uslove. To je biznis i svako gleda gde su mu bolje finansije. Ja o Pinku mislim sve najbolje, nisam u svađi sa njima, to je poslvni dogovor. Eto vidite i Viki i Bosanac su prešli u "Pinkove zvezde". Ljudi idu tamo gde im više odgovara i ja im želim svu sreću.