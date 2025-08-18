Slušaj vest

Mira Škorić godinama je na estradnoj sceni, a njeni hitovi pevaju se i dan danas. Put ka uspehu nije bio ni malo lak, ali se na kraju trud isplatio.

U početku muzičke karijere postojali su saradnici koji su smatrali da Mira nikada neće moći da bude zvezda.

Poteškoće

Jednom prilikom, kompozitor Dragan Aleksandrić progovorio je i njenim počecima i prvim koracima u muzičkom svetu.

- Doveo sam je kod mojih muzičara, oni su rekli „Ona da bude zvezda?“. Odvedem je onda kod mene kući i moja pokojna supruga kaže „Koliko ti vremena imaš za bacanje“ - govorio je i dodao:

- Ja sam onda rešio da ne pitam više nikoga, dolazio sam tri godine u Kaluđericu i vežbao sa njom. Napravio sam pesme i snimio, a niko ništa nije znao.

Trud se isplatio

Kompozitor je priznao da je Škorićeva bila uporna i da je vredno radila, te uspeh nije došao sam od sebe.

- Doneo sam pesme kod muzičara oni kažu ‘Au, kako peva ova žena’, pustim ženi ona me pita ma ko to peva. Tada sam rekao to je ona za koju ste rekli da nikada neće snimiti ploču. Niko nije mogao da veruje da je to Mira. Učila je, slušala je i naučila je.

Problemi

Pevačica je nedavno govorila teškim trenucima i karijeri, iako je oduvek želela intimu da sačuva za sebe.

- Tokom cele karijere imala sam ozbiljne lomove. Mene je snašla ta užasna boleština i o tome ne volim da pričam. Teško mi je i samo kada se setim tog perioda kada sam imala četiri operacije na onkologiji, kada mi je život visio o koncu, s pitanjem da li ću ikada moći da pevam, pa sve te medijske pauze koje su išle uz to - objašnjava Škorićeva.

Razočarana u kolege

Mira je nedavno priznala da su je kolege sa estrade razočarale kada se borila sa opakom bolešću.

- Desila se moja bolest i odsustvo, borba za život, čoveče. Onda sam shvatila da na estradi ima vrlo malo dobrih ljudi. Najbliže okruženje je tada reklo: "Ona više neće moći da peva!" Mene su živu sahranjivali, četiri puta sam operisana na onkologiji. Mislili su da se neću izboriti, ali ja sam kao feniks, dižem se i padam. Život me je baš šibao i lomio - rekla je Mira za Hype.

