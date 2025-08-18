Slušaj vest

Pevačica i bivša članica grupe "Luna" nije iznenađena onim što je Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak nedavno o njoj ispričao u jednoj emisiji.

Oglasila se Ivana Krunić

Ivana Krunić je sada odgovorila bivšem saradniku, ali njegove izjave nije htela naširoko da komentariše.

- Nekada bilo kakav komentar nije potreban, samo pustite ljude da sami za sebe pričaju i dobro pratite mimiku - kaže Ivana za Informer i dodaje:

- Verujem da bi bio najsrećniji da sam nakon grupe nestala, ali Bogu hvala publika bira!

Prema njenim rečima, koliko je Čeda Čvorak "kontradiktoran i smešan" najbolje govore njegovi raniji medijski nastupi u kojima je dosta drugačije govorio o njoj. Krunićeva podseća da je po njenom izlasku iz grupe on pričao drugačije.

- Ivana Krunić je odavno najavila da planira da napusti grupu, što je i učinila. Moram da napomenem da je Ica, jedna od retkih pevačica sa kojom smo se razišli onako baš kao drugari. Mnogo je pomogla oko novog CD -a grupe "Luna", pevala je prateće vokale, radila sa novom pevačicom i dala puno sebe da grupa može da nastavi dalje - ispričao je Čeda prilikom predstavljanje pevačice Teodore Mijušković.

Čeda o Ivani i svom sinu

Čeda je nedavno priznao da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je Ivana varala njegovog sina, ali da mu je bilo drago kada je njihova veza olončana, toliko da je častio celu kafanu.

- Kako je to mogu da znam. Misliš da sam ja video nešto? Oni su raskinuli nekoliko meseci posle mog razvoda kad sam ja imao konfuziju života tako da sam ja dobio samo informaciju - rekao je Čeda.

Na pitanje da li mu je krivo što se ta veza zavrila Čeda je šokirao voditelja odgvorom.

- Nije. Ne znam kako će ovo zvučati, dva dana sam čašćavao koga god sam video u kafiću. Nisam rekao zašto samo sam čašćavao, jel ti se sviđa taj odgovor? Eto toliko šta mislim o toj vezi i njenom prisustvu u mojoj porodici - zaključio je Čeda na Hype televiziji.

