Ćerka Goce Božinovske nedavno se razvela nakon 13 godina braka. Jelena Vučković se nakon kraha ljubavi preselila u Beograd i rešila da život živi punim plućima.

Jelena je nedavno govorila o teškim trenucima u životu i otkrila kako su se odražavali strahovi na nju.

- Bilo je trenutaka kada sam upala u neku anksioznost. To je bolest današnjice. Svi se negde, manje-više, suočimo sa istinom, udari nas stvarnost. Od malih nogu su me pratili strahovi, jedva sam se sa tim izborila. Dešavale su mi se i ružne stvari, ne vezano za porodicu. Ti strahovi su se ogledali tako što nisam mogla da spavam, da jedem, dosta sam kilograma izgubila, stalno mislim "Šta će biti?". Sada sam se promenila, shvatila da ovaj život nema reprizu - govorila je pevačica u "Pričaonici".

"Vreme je da nastavim da živim"

Podsetimo, ona je nedavno otkrila da je ponovo na putu da srećna u ljubavi.

- Ne radi se o bivšem suprugu. Radi se o nekome drugom. Postoji neko u mom životu, još uvek se družimo, ali mislim da je vreme da pustim nekoga da uđe u moj život. Dugo sam bila zapostavljena i sama. Iz braka sam izašla čista, ali je vreme da i ja nastavim da živim - pričala je pevačica.

Foto: Dragan Kadić

Prevarena

Bivši suprug ju je prevario nakon 13 godina braka, a pevačica je otkrila da je za njegove avanture znala odavno.

- Odavno sam znala da me vara, to su oni muškarci koji ne mogu da prestanu da varaju. Jednostavno on je takav, ali ne bih pričala o njemu. On mene više ne interesuje, živim svoj život, imam nekoga ko me podržava i ko je uz mene. Ne bih sada da otkrivam previše, jer je sve sveže.

