ABRONOŠA NIKAD ŽEŠĆA! Mutko pevačici podvalio fejk kosu, šibicar prevario harmonikaša Brku
Tačno sedam dana sam razmišljala kakve informacije da podelim sa vama i ko će da budu glavni akteri ove nedelje. Teško mi je bilo da se odlučim, ali sam prelomila i odluka je pala da vam otkrijem mahinacije jednog beogradskog frizera.
Poznat je. Doduše, danas su svi manje-više poznati jer takvo je vreme došlo. No, to nije tema, nego šta je taj što radi o glavi poznatima uradio. Elem, zvaćemo ga Mutko. Da, baš tako jer muti na sve načine. Ober prevarant. E sad, šta se desilo?
Mutko je nadogradio kosu jednoj muzičkoj zvezdi i to je naplatio 4.000 evra, a ona je posle dve nedelje saznala da je tu kosu kupio kod Kineza, a predstavio je da su vlasi iz Amerike, i to najvišeg kvaliteta. On je snimao video za društvene mreže, a nije ni primetio da se videla deklaracija. Pevačica je to spazila i malo je reći da je poludela.
Pozvala ga je i svašta mu rekla. Naravno, pokušao je da se izvuče, ali uzalud. Morao je da vrati novac jer mu je zapretila da će sve da objavi i u medijima i na društvenim mrežama. Kada je izračunao šta mu se više isplati, poslao je vozača koji je muzičkoj zvezdi dostavio novac do kućnog praga. Prekinuli su svaku komunikaciju, prijateljstvo i otpratili su se sa društvenih mreža. Pevačica je među prijateljima razglasila da je izigrana posle višegodišnje saradnje i da ne želi da ga vidi niti da ga čuje.
Idemo dalje. Na jednom vašaru se napravila prava pometnja. Interesantno je to da je harmonikaš, zvećemo ga Brka, izgubio vredan sat. On se pred narodom kockao, i to ga je koštalo. Brka je došao da radi tezgu, ali je poveo i svoju porodicu sa sobom da bi se i opustio. Sve je bilo u najboljem redu dok nije došao na tezgu na kojoj se igraju takozvane šibice.
Ne razumem čoveka koji može da stavi novac na šibicarsku kladionicu, pa tu nikad nećeš dobiti. Nikad nećeš pogoditi gde je kuglica, jer su njihovi prsti veštiji od tvog oka. Nemoj da bude ono "dala baba groš da uđe u kolo, a dva da izađe"... To je rekla gospođa Brki, ali on nije stavio novac, nego sat. Bio je uveren da zna gde je kuglica.
- Bila je tu kuglica, video sam! Vi ste prevaranti! Vratite mi sat - dreknuo je Brka.
- Ne može tako, gospodine. Izgubili ste pošteno - rekao je čovek koji mu je uzeo sat.
- Znao sam da samo ovce traže zrno, ali ih uglavnom samo ošišaju - bio je komentar sa strane.
Brka je potom pozvao policiju, ali je šibicar već pobegao. Šta se dalje dešavalo, zasad nije poznato.