Tačno sedam dana sam razmišljala kakve informacije da podelim sa vama i ko će da budu glavni akteri ove nedelje. Teško mi je bilo da se odlučim, ali sam prelomila i odluka je pala da vam otkrijem mahinacije jednog beogradskog frizera.

Poznat je. Doduše, danas su svi manje-više poznati jer takvo je vreme došlo. No, to nije tema, nego šta je taj što radi o glavi poznatima uradio. Elem, zvaćemo ga Mutko. Da, baš tako jer muti na sve načine. Ober prevarant. E sad, šta se desilo?

Mutko je nadogradio kosu jednoj muzičkoj zvezdi i to je naplatio 4.000 evra, a ona je posle dve nedelje saznala da je tu kosu kupio kod Kineza, a predstavio je da su vlasi iz Amerike, i to najvišeg kvaliteta. On je snimao video za društvene mreže, a nije ni primetio da se videla deklaracija. Pevačica je to spazila i malo je reći da je poludela.

Pozvala ga je i svašta mu rekla. Naravno, pokušao je da se izvuče, ali uzalud. Morao je da vrati novac jer mu je zapretila da će sve da objavi i u medijima i na društvenim mrežama. Kada je izračunao šta mu se više isplati, poslao je vozača koji je muzičkoj zvezdi dostavio novac do kućnog praga. Prekinuli su svaku komunikaciju, prijateljstvo i otpratili su se sa društvenih mreža. Pevačica je među prijateljima razglasila da je izigrana posle višegodišnje saradnje i da ne želi da ga vidi niti da ga čuje.