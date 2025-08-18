Mladi izvođači celo leto su se družili s publikom u okviru Karavana Youth fest

Slušaj vest

Posle uspešne turneje širom Srbije, Karavan Youth Fest stiže do svog velikog finala. Beograd, donji Kalemegdan će od 4. do 6. septembra biti domaćin muzičkog spektakla koji će okupiti neke od najvećih zvezda domaće scene.

Žurka za pamćenje

Oni će nastupiti treće večeri Youth festa u Beogradu 6. septembra Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, Petar Aleksić, Instagram/dj_shone

Najveće iznenađenje festivala otkriveno je upravo za 6. septembar, kada će na bini nastupiti popularni izvođači koje publika obožava: Gazda Paja, Ša, Vuk Mob, Sandra Afrika, In Vivo, DJ Shone i MC Stojan. Ovaj moćni lineup obećava žurku za pamćenje i pravi vrhunac trodnevnog slavlja muzike i mladosti.

Zvezde devedesetih

Četvrtak, 4. septembar rezervisan je za devedesete: Ivan Gavrilović, Colonia, Funky G, Trik Fix, Dača Duck i Dr Iggy - dok 5. septembra nastupa jedna od najvećih balkanskih zvezda Dragana Mirković.

Dragana Mirković nastupiće 5. septembra na Youth festu u Beogradu Foto: Miomir Milić

Na festivalu će, naravno, nastupiti i energični Youth Stars koji čine Anastasija Rilak, Anđela Temeljković, Sara Simonović, Matije Sekulić i Luka Najdanović, pojačani Ivom Grujin i Katarinom Stojković, koji su već postali zaštitni znak ovog događaja i miljenici publike gde god da se pojave.

Ulaznice su već u prodaji i mogu se kupiti putem sajta tickets.rs, a interesovanje je ogromno. Organizatori poručuju da se karte nabave na vreme, jer se očekuje rekordan broj posetilaca.

Počele prijave za novu generaciju

Članovi Youth Starsa na koncertu u Smederevu Foto: Live Production

Podsećamo i da audicije za novu generaciju Youth Festa i dalje traju, pa svi talentovani mladi ljudi koji žele da pokažu svoje umeće i možda već sledeće godine nastupe na velikoj bini, imaju priliku da se prijave.

Beograd je spreman za nezaboravno finale – ostaje samo da se upale reflektori i da muzika krene!