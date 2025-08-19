Slušaj vest

Ana Nikolić ovog leta je posle višegodišnje pauze radila punom parom, a njeni nastupi širom regiona oborili su sve rekorde posećenosti.

Ipak, čini se da se pevačica opet malo ulenjila, pa je odlučila da joj je hitno potreban odmor, zbog čega je njen partner i saradnik bio primoran da otkaže nastup u Budvi, koji je bio zakazan za 18. avgust.

- Ana se umorila i potrebna joj je pauza. Poslednjih mesec dana imala je ubitačan tempo, bukvalno su se svi otimali za nju. Pevala je nekoliko puta u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni... Sve je bilo popunjeno do poslednjeg mesta, ljudi su je se baš uželeli. Ali Ani su putovanja došla preko glave i nikako joj se nije svideo tempo koji joj je nametnuo Rale, koji, osim što je njen dečko, ima i ulogu producenta, svuda putuje s njom i vodi računa o svakom detalju. Ona je njemu pre nekoliko dana rekla da otkaže sve nastupe i da mora da se odmori. Rale je poludeo jer je sve već odavno zakazano. Žestoko su se posvađali, rekao joj je da je neodgovorna i da ne može tako da se ponaša, a ona njemu da ona nije estradni privrednik i da ne želi da peva. Goran ju je satima ubeđivao, ali džabe. Svi znaju da kad Ana nešto reši, nema sile da se predomisli. On je sad ogorčen na nju i trenutno ne razgovaraju - ispričao nam je izvor.

Ana je u klubu u kojem je trebalo da nastupi juče već pevala 12. jula, kada je oborila rekorde posećenosti, a zbog velike zainteresovanosti publike i zahteva da opet peva na istom mestu, menadžment kluba je uspeo da pronađe jedini slobodni datum u avgustu. Kako su se termini poklopili, Rale je sve brzo ugovorio, ali pred sam polazak za Crnu Goru, Ana je sve otkazala i napravila problem, pa su vlasnici morali da vraćaju novac od prodatih rezervacija.

- Otkazano! Zbog nepredviđenih okolnosti, izvinjavamo se svim gostima - piše na Instagram stranici kluba gde je Nikolićeva trebalo da zapeva.

Inače, Ana je na jedan nastup nedavno kasnila skoro dva sata.

- Čekali ste me jer sam se svađala sa svima, nisam nešto raspoložena. Šalim se, kasnili su nam letovi. Kandidujem se za predsednika. Da sam predsednik estrade, moja parola bi bila: "Budite majke, ne budite pevaljke." Ko se oženi pevačicom, sahrani ga opština i da jedete bez hleba da biste bili zgodni. Meni je sezona top.Rale je sa mnom, ali to ne znači da je sve u redu. Kod nas nikad ništa nije u redu i sve je u redu, tako nekako. On je meni uvek saradnik, uz to mi je i emotivni partner. Ne valja ni kao jedno, ni kao drugo, ali nema se izbora. Šalim se, on je najbolji kao sve, sem kao partner meni lično. Ne mogu da ga promenim jer ga volim, kad prestanem da ga volim, promeniću ga - zaključila je Nikolićeva za Pink.

