Nekadašnja kođarkašica Milica Dabović već neko vreme zarađuje šutem sajta za odrasle i prikazivanjem eksplicitnih fotografija.

Iako je nekada bila prepoznatljiva po sportskoj karijeri, to više nije slučaj, jer je svoje uspehe u sportu zamenila provokativnim sadržajem na društvenim mrežama.

Laka zarada

Otvorila je "Only fans", a za prvih 18 dana zaradila je 60.000 evra.

Svaki pratilac mora da uplati 15 dolara da bi imao prilike da vidi sve njene fotografije.

Tako je nekadašnja reprezentativka u košarci brzinom svetlosti zaradila 60.000 dolara, a sada je još aktivnija na ovoj mreži gde deli slike, video snimke, razmenjuje vrele poruke sa muškarcima za novac...

Ispod provokativnih fotki, Dabovićeva je ostavljala i poruke pretplatnicima:

„Uzmi me", „Da li ste spremni za nevaljali razgovor?", „Možeš da me gledaš, ali ne i da me dodiruješ. Sanjaj velike snove", „Ne možeš da me imaš, ali možeš da mi veruješ. Da li ti je potrebno nešto više?

Eksplicitne fotografije bivše sportistkinje:

Milica kaže da je završila na sajtu za odrasle zbog opklade.

- Profil na „Onli fensu" otvorila sam zbog opklade sa drugaricom, ali i zato što su mi mnogi pisali na društvenim mrežama da žele da me vide na tom sajtu. Drugarica i ja smo se kladile da za 48 sati mogu da sakupim 1.000 pratilaca. Rekla sam joi da je to nemoguće, a ona je bila sigurna u uspeh. Kazala je: „Ajde da vidimo, ako ne uspeš, zatvori profil." Pristala sam i uspela! - ispričala je Milica.

"Muškarci su me oduševili, žene kažu da sam.."

Zbog ovog poteza naišla je na mnogo negativnih komentara, te kako i sama kaže, mnogi je sada smatraju ženom bez morala.

-Tek sada shvatam koliko je žena ženi najveći neprijatelj. Kučke laju, karavani prolaze! Ne znam da li je reč o ljubomori, ali kada nemam šta lepo da kažem, ćutim! Nikada nisam uprila prstom u nekogi rekla: „Ona je k**va" Svako ima pravo da radi šta hoće! Muškarci su me oduševili kako su reagovali, ali žene su se baš loše ponele. Šta god da sam do 40. godine uradila, osuđivali su me. Sada mi ne mogu ništa, osim da me cmoknu u ovo moje slatko d*pe!

Uspesi u sportu

Podsetimo, Milica Dabović bila je kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije koju je predvodila do četvrtog mesta na Evropskom prvenstvu 2013. i do četvrtfinala na Svetskom prvenstvu 2014.

Dabovićeva je zatim predvodila reprezentaciju Srbije do osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2015. igranom u Mađarskoj i Rumuniji. Pobedom protiv Francuske u finalu u Budimpešti (76:68) osvojena je ne samo prva medalja za Srbiju kao samostalnu državu nego i prvo zlato u čitavoj istoriji naše ženske košarke. Ujedno je obezbeđen i direktan plasman na Olimpijske igre 2016. u Riju.

