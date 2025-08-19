Slušaj vest

Jedan od najpopularnijih hrvatskih glumaca već nekoliko meseci uživa u ljubavnoj vezi s renomiranim srpskim modnim dizajnerom, vrlo prisutnim u javnom životu i domaćim medijima, ekskluzivno saznaje Kurir.

Njih dvojica su glavna tema džet-seta u regionu, a mi vam otkrivamo sve detalje romanse, koju njih dvojica trenutno kriju kao zmija noge.

Upoznali se preko zajedničkih prijatelja

Oni su, prema rečima naših izvora, u ljubavi od proleća ove godine, a njihov odnos svakim danom postaje sve ozbiljniji.

- Ovaj umetnik je miljenik žena. Obožavaju ga sve generacije i trenutno je jedan od najpopularnijih i najpoznatijih hrvatskih televizijskih i pozorišnih glumaca u celom regionu. Ostvario je i zavidnu internacionalnu karijeru. Godinama se šuška da je naklonjen istom polu, ali do sada nikad nije bilo dokaza da je gej. On je svestan kako se na sve to gleda kod nas i ne pomišlja da izađe iz ormana - kaže naš dobro upućen izvor i nastavlja:

- Do upoznavanja s cenjenim srpskim modnim dizajnerom, koji je jedan od omiljenih na našoj estradi, došlo je preko zajedničkih prijatelja u Hrvatskoj. Kliknuli su na prvu i posle nekoliko dana su se i smuvali. Od tada se skoro i ne razdvajaju, svuda idu zajedno. Ovog leta su uživali zajedno na jahti i na kopnu širom Jadrana, ali i na Mikonosu i drugim luksuznim egzotičnim destinacijama. Izlaze zajedno na ručkove i večere, a dosta vremena provode i na jahti, privatnim skrivenim plažama i uvalama. Njihovi najbliži su oduševljeni njima dvojicom i navijaju da njihova ljubav potraje što duže - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Ta veza je postala ozbiljna. Čuo sam i da planiraju da uskoro stanu na ludi kamen u nekoj zemlji gde je to dozvoljeno. Naravno, sve bi se odigralo u strogoj tajnosti i u prisustvu najužeg kruga porodice i prijatelja.

Glavna vest u glumačkim kuloarima

Iako su oni za svoj odnos ispričali samo najbližima, o njihovoj vezi je uveliko počelo da se govori u pozorišnim kuloarima.

- Kako to obično biva, malo-pomalo, o njihovoj vezi je počelo da se šuška po kuloarima u regionu, pa u poslednje vreme glumac to pokušava da prikrije pričama u medijima o tome kako leto provodi u ženskom društvu. Iako je njihova romansa gotovo sve vreme bila tajna, za nju se verovatno ne bi ni saznalo da dizajner nije postavio glumčevu fotografiju s romantične večere na kojoj su bili, ali i zbog toga što redovno lajkuje sve objave na Instagramu koje imaju veze s njegovim partnerom. Sve u svemu, svi pričaju da su prelep par, a da li će i oni poput Marka Bošnjaka javno obelodaniti svoju romansu, ostaje da se vidi. To je svakako samo njihova odluka - zaključuje naš sagovornik iz Hrvatske.

Inače, ovaj markantni glumac na početku četrdesetih godina skoro nikad u javnosti ne govori o svom privatnom životu, a pre nekoliko godina u susednoj državi se šuškalo da je u vezi s jednim hrvatskim muzičarem, s kojim je više puta viđen u javnosti, ali on to nikad nije ni potvrdio ni demantovao.

