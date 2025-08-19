Slušaj vest

Nele Karajlić je uglavnom vedar i nasmejan kako u javnosti, tako i privatno. Ali, po svemu sudeći, nije u svakoj situaciji tako. Umetnika smo spazili u jednom restoranu u Beogradu. Delovao je zabrinuto.

Zabrinut 

Muzičar je bio ozbiljan u restoranu Foto: Kurir, Zorana Jetvić

Zaneo se 

U prilog tome svedoče fotografije koje smo napravili na licu mesta. On je dobio poziv koji ga je uznemirio. Ubrzo su mu se pridružili prijatelji, koji su mu govorili da će sve biti u najboljem redu. Nele je ostavio telefon i posvetio se dragim ljudima, sa kojima je razgovarao o životu i muzici.
Interesantno je da je nekadašnji frontmen legendarne sarajevske grupe Zabranjeno pušenje jednom prilikom na Kurir televiziji otkrio na kojoj njegovog pesmi narodnjaci najviše zarađuju.

Zna da se zabavlja

Uvek u centru pažnje Foto: Ivan Miladinović, Marko Simljković, Printscreen/youtube/HRT

  Otkrio tajnu sa estrade

- Od "Ženi nam se Vukota". To je strašno, jednom je Snežana Đurišić priznala da bez 1.000 evra ne izlazi sa svadbe. Ja sam rekao samo: "Seti me se, Sneška, sledeći put." Vukota je najozbiljnija pesma. Možda je bilo i više para tu - ispričao je Karajlić.

Između ostalog, na pitanje gledaoca da li bi pre izabrao Zdravka Čolića ili Gorana Bregovića za saradnju, Nele je imao podeljen odgovor.

- Sa obojicom, što da ne? Čola je fantastičan lik i moj dobar drug, najistaknutija zvezda jugoslovenske kulture. On i danas puni hale. Brega je isti takav. Voleo bih i jedan i drugi da me pozovu - rekao je Nele.

Foto: Kurir

 Kurir.rs

