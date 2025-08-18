Slušaj vest

Amar Gile, pevač koji se proslavio u "Zvezdama Granda" brzo je osvojio srce publike, ali i mnogih žena koje su ga smatrale dobrim frajerom.

Pevač se nekoliko puta pohvalio burnim ljubavnim životom, te je govorio da mu veze sa udatim ženama nisu bile strane.

"Spretan sam i oprezan"

- Svačeg je bilo u mom životu, bio sam i sa udatim ženama, ali me njihovi muževi nisu jurili. Bio sam oprezan. Umem da čuvam tajne, a i spretan sam", priznao je pevač za Informer.

Inače, Gile se početkom 2020. razveo posle skoro četiri godine braka od svoje izabranice Ene Sarajlić sa kojom ima sina.

- Razveo sam se. Nije nam išlo u braku, te smo odlučili da svako ode na svoju stranu. Uredno plaćam alimentaciju i koristim svaki slobodan trenutak kada nemam nastupe i koncerte da provedem sa sinom - izjavio je on tada.

Našao sreću pored Mirele

Amar je nedavno sa svojom izabranicom dobio treće dete.

Mirela se ne pojavljuje u javnosti, pa malo ko zna kako ona izgleda. Amar Gile je nedavno na svom Instagram profilu objavio prvu fotografiju sa suprugom i oduševio svojim izborom.

Pevač je javno pokazao koliko je srećan što je sa njom i kolika mu je ona podrška u životu.

Sa Mirelom pevač ima dvoje dece, ali i sina iz prvog braka.

