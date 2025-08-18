Slušaj vest

Elena Kitić danas važi za jednu od najatraktivnijih devojaka na estradi, a nekada je izgledala potpuno drugačije.

Mezimica Mileta Kitića i Marte Savić uz pomoć estetskih korekcija dovela je svoju lepotu do savršenstva, a mnogi misle da je preterala sa intervencijama.

Elena nekada

Kose oči nasledila je od oca, a lepotu i harizmu od majke. Estetskim korekcijama promenila je sve što joj se nije dopalo, a ono što je očigledno jeste da je povećala usne.

Nekada je bila vrcavi devojčurak, a danas žari i pali svojim izgledom, a muškarci sa nestrpljenjem čekaju njene spotove.

Elena Kitić je proslavila rođendan sa svojim najbližim prijateljima i saradnicima.

Proslavila rođendan

Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić nedavno je napravila gala žurku povodom rođendana.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i video snimci sa proslave, a Elenin zavodljivi ples privukao je najviše pažnje.

Sa svojim prijateljem Stefanom Radivojevićem je zanosno zaplesala i to potpuno bosa, a njena uska haljina istakla je sve obline. Ako je sudeći po ovom snimku, atmosfera je bila nezaboravna.

Slavlju su prisustvovali i njeni roditelji, kao i dečko Mihajlo Mixa Vujić.

Najskromnija na estradi

Elena Kitić ubedljivo vozi najskromniji auto na estradi.

Naime, ona je vlasnica automobila „mercedes CLK 00“ kabrio, a njegova cena se na sajtovima kreće od 3.500 evra do 6.000 evra, te je pevačica odlučila da pazari baš ovaj auto, iako po mišljenju mnogih može sebi da obezbedi besnu mašinu.

Kako se ranije pisalo Elena je i te kako zadovoljna svojim autom, iako su joj čak i roditelji nudili da ga promeni u bilo kom trenutku, samo ako to bude želela.

Provokativan snimak sa mreža Elene Kitić: