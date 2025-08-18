Slušaj vest

Kija Kockar već neko vreme uživa u novoj ljubavi i živi život punim plućima.

Pobednica prve sezone Zadruge spakovala je kofere i otišla na egzotičnu destinaciju sa koje se oglasila i to u provokativnom izdanju.

Sve se vidi

Kockareva je objavila fotografije iz Portorika i to u bloj providnoj majici a njeno bujno poprsje je bilo u prvom planu.

Kija je obukla komad odeće i to bez brushaltera, te se sve ocrtalo, dok su se komentari samo nizali.

"Brutalna", "Nadarena", "Prelepa fotografija", "Zafalilo joj lajkova i pažnje", "Super izgledaš ali si se ugojila", "Baš si zgodna", "Preterala si" i mnogi drugi...

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Pritnsceen/Instagram

Karić o ljubavi sa Kijom

Učesnik Zadruge, Stefan Karić svojevremeno je priznao da se pre nekoliko godina viđao sa Kristinom Kijom Kockar. O njihovom odnosu govorio je još u rijalitiju i isticao da je Kiji pomogao da kupi svoj prvi stan, a tada je ispričao kako su se upoznali i kako je tekla njihova priča.

Foto: Petar Aleksić

"Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam Zadrugu, kada je ona posetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni, i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tešio sam je... Među nama se sve spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri meseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega", ispričao je Karić tada i dodao da je Kiji tada pomogao da kupi stan.

"Završio sam joj da kupi stan, vidim da je srećna i zadovoljna i da je zavolela Zvezdaru. Kiju nikada više nisam sreo, iako živi dve ulice od moje kuće", rekao je Stefan, a nakon njega se oglasila i Kija.

Kija o novoj ljubavi

Nedavno je progovorila o svom novom dečku, ali i priznala da li planira ponovo da se udaje.

- Iskreno, nisam luda za svadbom i udajom, ali videćemo, nikad se ne zna... Dovoljno mi je što od partnera dobijam dijamante (smeh)! Ljubavi, hvala ti na tome... On insistira na svadbi, a što se mene tiče, zasad mi to nije u planu - iskreno je rekla Kija i otkrila više detalja o svom izabraniku, kog krije od javnosti:

1/3 Vidi galeriju Kija Kockar u izlasku sa dečkom Foto: Printscreen Instagra

- U pitanju je naš čovek s kojim sam se, preko zajedničkog prijatelja, upoznala u Americi. Zajedno smo godinu i po i ne želim da trčim pred rudu, ali mislim da je on muškarac kog sam tražila. Nije javna ličnost i nema društvene mreže... Uživam u vremenu koje provodim s njim i upoznala sam ga sa svim ljudima čije mi je mišljenje važno. Moja baka ga obožava, oduševljena je njime i sjajno se slažu, a isti je slučaj i s ostatkom porodice.

Kija o novom dečku: