Sara u provokativnom izdanju na anstupu u Sutomoru

Slušaj vest

Atraktivna pevačicaSara Reljić dokazala je da može da se izbori i sa žestokom konkurencijom u Crnoj Gori.

Naime, ova plavuša u nedelju je pevala u Sutomoru, a klub je bio ispunjen publikom. Reljićeva se svima koji su došli odužila fenomenalnom atmosferom koju je napravila.

Saru nazivaju kraljicom bakšiša Foto: Privatna Arhiva

Sara se pred publikom pojavila u izazovnom izdanju i uspela je da izmami uzdahe mnogih muškaraca u publici.

Sara Reljić nastupala u prepunom klubu Foto: Privatna Arhiva

Inače, poznato je da su Reljićevu prozvali kraljicom bakšiša, a ona je na ovom nastupu dokazala da je ne voli samo publika na privatnim veseljima, već i klubovima u Crnoj Gori.