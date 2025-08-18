Sara Reljić je pokazala da nije omiljena samo na privatnim veseljima već i u klubovima
Napunila klub u Sutomoru
SARA RELJIĆ IZBORILA SE SA ŽESTOKOM KONKURENCIJOM U CRNOJ GORI! U izazovnom izdanju izmamila uzdahe muškaraca (FOTO)
Atraktivna pevačicaSara Reljić dokazala je da može da se izbori i sa žestokom konkurencijom u Crnoj Gori.
Naime, ova plavuša u nedelju je pevala u Sutomoru, a klub je bio ispunjen publikom. Reljićeva se svima koji su došli odužila fenomenalnom atmosferom koju je napravila.
Saru nazivaju kraljicom bakšiša Foto: Privatna Arhiva
Sara se pred publikom pojavila u izazovnom izdanju i uspela je da izmami uzdahe mnogih muškaraca u publici.
Sara Reljić nastupala u prepunom klubu Foto: Privatna Arhiva
Inače, poznato je da su Reljićevu prozvali kraljicom bakšiša, a ona je na ovom nastupu dokazala da je ne voli samo publika na privatnim veseljima, već i klubovima u Crnoj Gori.
