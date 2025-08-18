Slušaj vest

Atraktivna pevačicaSara Reljić dokazala je da može da se izbori i sa žestokom konkurencijom u Crnoj Gori.

Naime, ova plavuša u nedelju je pevala u Sutomoru, a klub je bio ispunjen publikom. Reljićeva se svima koji su došli odužila  fenomenalnom atmosferom koju je napravila.

Sara Reljić na nastupu u Crnoj Gori.JPG
Saru nazivaju kraljicom bakšiša Foto: Privatna Arhiva

Sara se pred publikom pojavila u izazovnom izdanju i uspela je da izmami uzdahe mnogih muškaraca u publici.

Sara Reljić na nastupu u Sutomoru
Sara Reljić nastupala u prepunom klubu Foto: Privatna Arhiva

Inače, poznato je da su Reljićevu prozvali kraljicom bakšiša, a ona je na ovom nastupu dokazala da je ne voli samo publika na privatnim veseljima, već i klubovima u Crnoj Gori.

sarareljic.jpg
2025-07-10 09_29_48-Приче • Instagram.jpg
sara.jpg
screenshot-7.jpg

Sara Reljić Izvor: Kurir TV