Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović se na nastupu u Crnoj Gori pojavila u elegenantoj haljini i sve oči su kako to obično i biva bile uprte u nju. Pevačica nije privukla pažnju samo muzikom jer je ovoga puta pokazala i više nego što je trebalo. Takvi su bar komentari ispod video snimka na društvenim mrežama dok daje intervju za medije.

Nije obratila pažnju

1/5 Vidi galeriju Pevačica je uvek sa stilom Foto: Printskrin, STIL

Sve se videlo



Naime, tokom razgovora sa novinarom, kamerman je snimio pevačicinu iz drugog ugla, pa se videla bradavicu koja je virela iz dubokog dekoltea. Po izrazu njenog lica, reklo bi se da Ražnatovićeva uopšte nije primetila šta se dogodilo, pa se i ponašala sasvim opušteno i nastavila da razgovara sa predstavnikom medija.

Fanovi skrenuli pažnju

Nakon što je osvanuo snimak, na mrežama niko nije obraćao pažnju na njene reči, već isključivo na ono što je izvirilo iz haljine:

- Ovo je propust ne kamermana, nego kreatora koji joj je dao ovakvu haljinu, dubok dekolte ne ide da nosi žena u njenim godinama- samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Što je starija, to Ceca bolje izgleda, a i oblači se kao da joj je dvadeset godina. Pevačica se nikada nije libila da ulaže u skupe brendove i luksuz.

Kurir.rs