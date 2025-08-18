MILICA DABOVIĆ UGRADILA SILIKONE PA JE LJUDI NAPLJUVALI! Bivša košarkašica pokazala nove obline, a onda pobesnela na narod (FOTO)
Nekadašnja srpska košarkašica Milica Dabović ugradila je silikone, a novim fotografijama na društvenim mrežama ponovo je iznenadila sve svoje pratioce i fanove.
Milica Dabović je odlučila da se počasti silikonima, a svoje nove grudi pokazuje pred svima ponosno i uzdignute glave.
Uska majica sa dubokim izrazom istakla je dekolte, koji danas mnogi komentarišu.
Milica ima profil na platformi za odrasle
Milica Dabović odavno ima profil na društvenoj mreži "OnlyFans", gde devojke i muškarci obično prodaju svoje intimne fotografije i snimke. Mesečni uslov je 1567 dinara, koliko iznosi 15 dolara za pretplatu na njen profil, ali je sada ušla u rat na bivšem Tviteru.
Ona je prvo objavila fotografiju na kojoj je istakla svoje grudi uz napućena usta, čemu je potvrda i opis: Volim sva svoja sek*i napućena prirodna izdanja! Sta kažete vi na to? Volim vas!
A, onda je usledio komentar "da je gadna" zbog kojeg je oštro reagovala.
Pogledajte dodatni snimak: