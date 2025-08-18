Slušaj vest

Nekadašnja srpska košarkašica Milica Dabović ugradila je silikone, a novim fotografijama na društvenim mrežama ponovo je iznenadila sve svoje pratioce i fanove.

Milica Dabović je odlučila da se počasti silikonima, a svoje nove grudi pokazuje pred svima ponosno i uzdignute glave.

Uska majica sa dubokim izrazom istakla je dekolte, koji danas mnogi komentarišu.

Milica ima profil na platformi za odrasle

1/5 Vidi galeriju Milica Dabović ugradila silikone Foto: Printscreen, ATA images

Milica Dabović odavno ima profil na društvenoj mreži "OnlyFans", gde devojke i muškarci obično prodaju svoje intimne fotografije i snimke. Mesečni uslov je 1567 dinara, koliko iznosi 15 dolara za pretplatu na njen profil, ali je sada ušla u rat na bivšem Tviteru.

Ona je prvo objavila fotografiju na kojoj je istakla svoje grudi uz napućena usta, čemu je potvrda i opis: Volim sva svoja sek*i napućena prirodna izdanja! Sta kažete vi na to? Volim vas!

A, onda je usledio komentar "da je gadna" zbog kojeg je oštro reagovala.

Pogledajte dodatni snimak: