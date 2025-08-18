Slušaj vest

U srcu Sarajeva kod Narodnog pozorišta, već nekoliko dana je u toku 31. Sarajevo Film Festival, čiji je glavni sponzor UNIQA osiguranje.

Ova manifestacija koja traje već tri decenije predstavlja najvažniji filmski događaj u regionu i jednu od prepoznatljivih tačaka na evropskoj kulturnoj mapi.

Pored brojnih poznatih ličnosti koje su se pojavile na crvenom tepihu i pokazale svoj glamur, mnogi su i svoje slobodno vreme u Sarajevu iskoristili kako bi se zabavili i proveli vreme u druženju sa starim prijateljima.

Tako je naš paparaco uslikao glumce Dragana Mićanovića i Marka Janketića. Oni su se sasvim slučajno sreli u jednom kafiću u centru grada, a kad su primetili jedan drugog srdačno su se pozdravili i zagrlili, a zatim su seli u bašti kafića da se ispričaju o aktuelnim temama.

Nešto kasnije tokom večeri, na ulici smo primetili i Filipa Marinkova, poznatijeg kao Filari i njegovu prijateljicu, bosansko-hercegovačku muzičarku i sportistkinju Lamiju Badžak. Oni su nakon završetka oficijalnog dela večeri u svečanim autfitima, prošetali do centra kako bi uživali u sladoledu, a zatim su umorni od šetnje seli na klupicu i nastavili razgovor.

Podsetimo, do zatvaranja ovogodišje smotre, festival će ugostiti stotine autora, prikazati desetine premijera i ponuditi bogat prateći program - od masterklasova i panela, do žurki koje traju do kasno u noć.

