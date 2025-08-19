Slušaj vest

Sanja Vučić rođena je u Kruševcu, gradu koji je iznedrio još neke muzičke zvezde. Naša ekipa posetila je mirnu Čolak Antinu ulicu, u kojoj je pevačica provela bezbrižno detinjstvo i uverila se da je se njene komšije rado sete.

Ipak, iznenadilo nas je i da ima i onih koji nisu znali da su nekada delili ulicu sa Sanjom, dok su drugi pak imali zanimljive anegdote. Jedan stariji komšija prisetio se drame koju je Vučićeva doživela kao mala.

Cela zgrada bila u panici

- Jednom se mala Sanja zaključala sama u stanu, pa je njena mama dolazila s vatrogascima da je izbave! Cela zgrada je bila u panici, ali sve se dobro završilo. Danas se svi toga sećamo sa osmehom, ali tada, uf, pa drama! - prepričava jedan stariji komšija koji tvrdi da je sve gledao s prozora.

U zgradi nailazimo na Miru, komšinicu iz Sanjinog ulaza, koja za popularnu pevačicu ima samo reči hvale.

- Ma dete za primer! Nikad problem, uvek kulturna, zna da kaže "dobar dan". Takvu decu danas retko viđamo. Sanjina mama je pre deset godina kupila stan kod ekonomske škole, mislim da su ranije tu živeli kao podstanari, ali ja se i dalje sećam male Sanje kako trči niz hodnik ove zgrade - kaže komšinica Mira.

Na ulici srećemo još nekoliko ljudi koji su nas bukvalno zaustavljali da podele koliko su ponosni na Vučićevu.

Nikad se nije stidela odakle je

- Ona je naša! Naša Sanja iz Kruševca! I kad je bila u grupi Hurricane, i sad kad gradi solo karijeru, nikad se nije stidela odakle je. Taj njen kruševački akcenat, to kad čujem na televiziji, srce mi bude puno! Ne stidi se odakle je - s ponosom su ispričali oni.

Baka Ljubinka iz komšiluka je sa suzama u očima govorila o slavnoj komšinici.

- Znaš kako je lepo kad neko iz našeg grada napravi nešto veliko, pa se još i ne uobrazi. Sanja je ostala normalna, prirodna. I neka zna, ovde je još volimo isto kao kad je imala pet godina - uz blagi osmeh kaže baka.

Mala iz Čolak Antine

Sanja Vučić možda danas pakuje kofere za turneje, nastupa na prestižnim festivalima i sarađuje s najvećim imenima muzičke scene, ali uvek ponosno ističe svoj rodni grad.

- Kad je čujem na radiju ili je vidim na televiziji, odmah kažem: "To je ona naša mala iz Čolak Antine!" - priča komšija dok pokazuje ka prozoru iz kog je, kaže, nekad čuo i prve tonove Sanjinih dečjih pesmica.

