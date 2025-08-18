Slušaj vest

Pevačica Sanja Vučić sredila je stan po svom ukusu, te se pohvalila svojim fanovima ogromnim prostorom koji je izdvojila samo za odeću, obuću i aksesoare.

Ona je pokazala na svom Instagram profilu garderober koji je zauzeo čitavu jednu prostoriju.

Sanja se snimala na podu, dok je bilo jasno da je u pozadini njena kolekcija stvari, vredna nekoliko hiljada evra.

Ona je potom pokazala i kako je izgledala cela prostorija, a očigledno je da joj najviše prijaju krem tonovi, kakve je boje nameštaj, posebno u sobi gde joj je garderoba, a koja joj je, po svemu sudeći, omiljeni kutak.

Potukla se u izlasku zbog Ksenije Knežević

- Sa Ivanom smo se svađali zbog kašnjenja. Na primer, pozove nas menadžer i kaže da odmah moramo da krenemo. Ksenija i ja izletimo iz stana i odmah uđemo u kombi i čekamo nju da se spremi. To su bile situacije kada smo se najviše svađale - rekla je Sanja, a onda otkrila da je zbog Ksenije pretukla devojku kad su bile na nastupu Mimi Mercedez.

- Nisam se nikad potukla, baš onako da se potučem. Jednom sam se potukla zbog Ksenije. To je bilo kod Mimi na nastupu. Bile smo u masi, đuskale, zezale se, međutim, jedna devojka je konstantno gurala i udarala Kseniju po glavi. U toj žustroj svađi ja sam nju mlatnula rukom direktno u nos. Ona je pala na zemlju, a kad je ustala, čini mi se da je već bila modra - prisetila se Vučićeva.

