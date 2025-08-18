SREDILA STAN, A OGROMNU PROSTORIJU ODVBOJILA SAMO ZA KRPICE! Ovako izgleda garderober Sanje Vučić (FOTO)
Pevačica Sanja Vučić sredila je stan po svom ukusu, te se pohvalila svojim fanovima ogromnim prostorom koji je izdvojila samo za odeću, obuću i aksesoare.
Ona je pokazala na svom Instagram profilu garderober koji je zauzeo čitavu jednu prostoriju.
Sanja se snimala na podu, dok je bilo jasno da je u pozadini njena kolekcija stvari, vredna nekoliko hiljada evra.
Ona je potom pokazala i kako je izgledala cela prostorija, a očigledno je da joj najviše prijaju krem tonovi, kakve je boje nameštaj, posebno u sobi gde joj je garderoba, a koja joj je, po svemu sudeći, omiljeni kutak.
Potukla se u izlasku zbog Ksenije Knežević
- Sa Ivanom smo se svađali zbog kašnjenja. Na primer, pozove nas menadžer i kaže da odmah moramo da krenemo. Ksenija i ja izletimo iz stana i odmah uđemo u kombi i čekamo nju da se spremi. To su bile situacije kada smo se najviše svađale - rekla je Sanja, a onda otkrila da je zbog Ksenije pretukla devojku kad su bile na nastupu Mimi Mercedez.
- Nisam se nikad potukla, baš onako da se potučem. Jednom sam se potukla zbog Ksenije. To je bilo kod Mimi na nastupu. Bile smo u masi, đuskale, zezale se, međutim, jedna devojka je konstantno gurala i udarala Kseniju po glavi. U toj žustroj svađi ja sam nju mlatnula rukom direktno u nos. Ona je pala na zemlju, a kad je ustala, čini mi se da je već bila modra - prisetila se Vučićeva.
Kurir.rs
