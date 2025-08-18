Slušaj vest

Ovog leta klubovi u Crnoj Gori u kojima su nastupali brojni pevači bili su slabije posećeni, a snimci sa nastupa pevačice Marine Cvetković Mahrine obišli su društvene mreže, jer je pevačica odlučila da održi svoj nastup u maltene praznom lokalu. Nakon deset dana od tog nastupa, pevačica je imala zakazanu još jednu dnevnu žurku u istom klubu, a odaziv ljudi njenom nastu bio je, kako i sama kaže, ponovo nizak.

- Sada je bilo isto kao prošli put, a možda čak i gore, ali je meni bilo prelepo jer sam dala svu energiju ljudima, a oni su mi isto uzvratili. Nemam razloga da lažem postoje snimci i svi znaju, a isto tako znam da je meni bilo prelepo jer su mi ljudi uzvratili energijom – rekla je Mahrina i dodala da snimke sa manje posećenih nastupa isto podeli sa pratiocima na društvenim mrežama.

- Nemam problem, jer kačim snimke na kojima sebi zvučim dobro kad pevam i nije mi bitan broj ljudi u publici u tom trenutku, samo mi je bitna energija.

Zbog male posećenosti mlada muzička zvezda naišla je na niz negativnih komentara.

- Bilo mi je žao kada sam pročitala komentare ljudi da je bolja atmosfera na graničnom prelazu i mnoge druge, jer su ti ljudi želeli da se osećaju bolje i jače tim komentarima. Žao mi je jer se oni osećaju loše i imaju potrebu da pišu takve komentare, a mene to nije povredilo zato što nije prvi put da se to meni desilo. Uvek sam spremna i na mali, ali i na veliki broj ljudi – iskrena je pevačica.

Ona se ne oseća loše upravo iz razloga jer je i kada je videla mali broj ljudi odlučila da izađe na binu.

- Neki pevači sigurno ne bi ni održali nastup, ali ne krivim ni te ljude svako ima svoje polazište zašto ili ne bi nešto uradio. Imam svoja dva razloga zašto ću uvek izaći na binu. Prvi je jer tako pobeđuješ sebe i ne mogu da kažem da je lako izaći na binu, a ispred je dvadesetak ljudi, jer mnogo energije treba da podigneš te iste ljude. To radim jer hoću da pobedim, a sa druge strane da ispoštujem te ljude koji su došli da me slušaju – iskrena je bila Mahrina, a onda otkrila da li mala posećenost ljudi na njenim nastupima u Crnoj Gori može da utiče na naredne nastupe.

- Ovo što se meni desilo može da se desi svakome i spremna sam da mi se u narednom periodu dešava isto, jer je sve to put ka uspehu. Ne znam da li će to uticati da se smanji broj nastupa, ali znam da sam uvek dobijala pozitivne komentare od strane gazdi gde sam radila i bili su oduševljeni energijom i kako sam ispratila ceo nastup. Zadržala bih fokus na tome i nastavila dalje.

Nakon brojnih negativnih komentara koje je dobijala na društvenim mrežama, pevačica ističe da podrška kolega nije izostala.

- Pružili su mi podršku najbliži i rekli da se ne obazirem na komentare iako sam ja to sama savladala u svojoj glavi. Što se tiče javnih ličnosti, Breskvica mi je pružila podršku i hvala joj mnogo, a pored nje možda se dešavalo da mi koleginice odgovore na Instagramu – kaže Mahrina.

Mlada muzička zvezda otkriva da je na sve to uticalo mali broj ljudi na primorju.

- Jako je loša sezona i krivo mi je zbog toga. Budva mi je ostala u sećanju kao destinacija u kojoj ima puno ljudi, a sada toga nema i nadam se da će se to popraviti – iskrena je bila ona.

