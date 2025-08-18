Slušaj vest

Pevačica Slađa Alegro saopštila je na Instagramu loše vesti. Ona je objavila da nije u mogućnosti da održi zakazani koncert u rodnom gradu Obrenovcu.

Naime, Slađa je navela da su se ona i njeni članovi benda razboleli i da nisu u mogućnosti da nastupaju.

"Dragi moji sugrađani, zbog virusa koji je pokosio pola članova mog benda i mene, uprkos svim naporima da se koncert održi, moraćemo ga odložiti. Uskoro javljamo novi datum održavanja istog. Družimo se i pevamo zajedno. Ostajte mi zdravo i čuvajte se, vaša Slađa", poručila je folkerka.

Podsetimo, Slađa Alegro je jednom prilikom otkrila sa kojim zdravstvenim problemom se susrela.

- Pre par godina sam imala jake glavobolje, mislila sam da su migrene, međutim ispostavilo se da imam problem sa sinusima. Tada se na magnetnom snimku koji sam radila videlo da imam problem sa sinusima, odnosno da imam začepljene sinusa i petprošle godine sam bila na operaciji. To je bio i najveći razlog mojih glavobolja. Bez obzira što sam išla na operaciju i dalje imam problem. Svako ko ima problema sa sinusima zna šta pričam, to je jedna neprestana borba i uglavnom se sve svede na neke stvari koje nisu usko vezane za medicinu, već na neke alternative koje sami čeprkamo i tražimo da bismo se izlečili - rekla je Alegro Slađa.

"Merila sam pritisak pre izlaska na scenu"

Pored toga pevačica je otkrila da zbog velikih glavobolja ima i problema sa pritiskom, te pred svaki nastup mora da ga meri.

- Meni jako često glavobolje, koje su veoma ozbilje, podižu pritisak i zaista mi se dešava da vrlo često odem na nastup sa ozbiljno povišenim pritiskom. Dešavalo mi se da bukvalno merim pritisak pre nego što ću da izađem na scenu. Ali onog trenutka kada stanem na binu, to nije fraza već istina, ja zaista zaboravim da mi je išta bilo. Naravno, ja sam poslednjih par godina povela računa o svemu što je do mene - koristim terapiju za pritisak, čuvam tu svoju glavu, odnosno čelo, tj sve što mogu da sačuvam što se tiče sinusa. Pored toga idem na masaže, kod kiropratkičara, pokušavam sve i svašta da prosto sebi olakšam. Nekada je bolje, nekada nije baš najbolje. Ali mi se nikada za 25 godina bavljenja muzikom nije desilo da otkažem nastup zato što mi išta fali, jer radila sam i ovakva i onakva - rekla je Slađa Alegro.

