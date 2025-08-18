Slušaj vest

Pevačica Jelena Rozga govorila je ranije o zdravstvenim problemima koje ima. Ona je naglasila da ne dozvoljava da je sputavaju i narušavaju joj život koji želi da vodi, pa tako radi punom parom i trudi se da ostane pozitivna.

Ovo leto joj je prebukirano nastupima, a u susret 48. rođendanu kaže da joj zdravstveni nalazi nisu najsjajniji.

- Pa sad me nešto štitna žlezda ponovo ne sluša, ali ja se dobro osećam, ne dam se, ne želim da ulazim u to neko loše stanje. Kad vidim svoj nalaz, kao što mi se ranije događalo, da padnem u neku depresiju: "Joj, nije mi dobro"… Dobro je sve, pozitivna sam sad - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je dobila primamljivu ponudu Foto: Easy production, Printscreen Instagram

Ivan dobro podnosi razdvojenost

Pevačica uživa u ljubavi sa Ivanom Huljićem, a iako retko govori o njihovom odnosu, sada je otkrila pojedinosti iz ove ljubavne priče. Kako je naglasila, često je odsutna od kuće. Ono što se nametnulo kao pitanje jeste kako njen emotivni partner Ivan podnosi razdvojenost.

- Pa super je to podneo jer je Ivan odrastao u muzičkoj porodici. Tonči je, kad je Ivan bio mali, često putovao s Magazinom. Naravno, i ja sam puno na putu, ali on to apsolutno sve shvata, to je moj deo posla, putovanja, izostanci iz kuće. Ali onda, kad se vratim, ja sam tu za njega i uživamo - otkrila je Jelena za In Magazin.

Kako je rekla, kada završi sve poslovne obaveze, ona i Ivan otići će na putovanje i odmoriti se u pravom smislu te reči.

- U septembru ću uhvatiti par dana i negde ćemo otići, ne znam gde. Još nisam napravila nikakav plan, nekako sam fokusirana na koncerte i na posao. Kad dođe vreme odmoru, onda ću u dva-tri dana da razmislim i napravićemo plan gde ćemo - rekla je Rozga.

Imam poroke

Kada su u pitanju poroci, Rozga kaže da nema puno toga na spisku.

- Tu i tamo zapalim. Svi imamo poroke. Koji je moj porok? Previše radim možda. Perfekcionizam je dobar za sve oko mene naravno, ali ja sam malo najteža sama sebi ustvari - priznaje ona.