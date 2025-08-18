Slušaj vest

Pevačica i bivša učesnica popularnog muzičnog šou programa "Nikad nije kasno" Danijela Stanković Kostić privukla je veliku pažnju tokom takmičenja, ne samo zbog moćnog glasa i nesvakidašnjeg talenta, već i zbog specifične frizure.

Danijela se u šouu pojavila sa 42 godine i bila je ošišana do glave, a kako je ispričala jednom prilikom zbog svog imidža nailazila je na različite komentare.

Danijela Stanković Kostić, pevačica sa kratkom kosom Foto: Printscreen Instagram

- Uglavnom su svi šokirani kada me vide, ne očekuju da neko sa 42 godine, majka dvoje dece ima ovakvu frizuru. Ali ovo je moj izbor, ne isplati se baš uvek biti drugačiji, ali ako smo dosledni sebi, onda je to prava stvar - pričala je ona.

Zbog frizure mislili da je gej

Iako se Danijela nikada nije obazirala na negativna mišljenja, priznaje da se susretala sa raznim predrasudama.

- Da, uvek, godinama unazad. Kažu mi uglavnom da sam gej, da nisam normalna i kako mogu kao udata žena da nosim tako kratku kosu, ali ja ne reagujem. Meni se to sviđa, to sam ja i neću da se menjam – rekla je svojevremeno pevačica.

Kurir.rs/Grand

Ne propustiteStars"NAJTEŽE U ŽIVOTU JE IZGUBITI DETE" Pevačica iz Nikad nije kasno doživela niz tragedija, smrt joj pokosila najvoljenije
Jadranka Kalinić.jpg
StarsOGLASIO SE ŽIKA JAKŠIĆ PRVI PUT NAKON MOŽDANOG UDARA: Muzičar otkrio detalje oporavka, evo da li se vraća na male ekrane
žj.jpg
StarsVELIKO SLAVLJE U DOMU NAŠE PEVAČICE! Tri puta pobedila rak, a sada se oglasili sin i ćerka emotivnim rečima!
bojana2.jpg
StarsPOZNATO STANJE ŽIKE JAKŠIĆA! Njegov prijatelj se oglasio i otkrio detalje razgovora: Trudim se iz sve snage...
tika.jpg
StarsĆERKA PEVAČICE NIKAD NIJE KASNO POBEGLA OD KUĆE DA SE UDA: Plakala je danima, dečko samo došao po nju i više se nije vratila
Nikolina Popović
StarsPEVAČU POGINUO SIN JEDINAC, ON NAPUSTIO KARIJERU I POSTAO STOLAR: Samo da unuci ne zaborave ko sam, ne dao Bog nikome tako nešto...
Screenshot 2025-07-12 192648.png