Pevačica i bivša učesnica popularnog muzičnog šou programa "Nikad nije kasno" Danijela Stanković Kostić privukla je veliku pažnju tokom takmičenja, ne samo zbog moćnog glasa i nesvakidašnjeg talenta, već i zbog specifične frizure.

Danijela se u šouu pojavila sa 42 godine i bila je ošišana do glave, a kako je ispričala jednom prilikom zbog svog imidža nailazila je na različite komentare.

- Uglavnom su svi šokirani kada me vide, ne očekuju da neko sa 42 godine, majka dvoje dece ima ovakvu frizuru. Ali ovo je moj izbor, ne isplati se baš uvek biti drugačiji, ali ako smo dosledni sebi, onda je to prava stvar - pričala je ona.

Zbog frizure mislili da je gej

Iako se Danijela nikada nije obazirala na negativna mišljenja, priznaje da se susretala sa raznim predrasudama.

- Da, uvek, godinama unazad. Kažu mi uglavnom da sam gej, da nisam normalna i kako mogu kao udata žena da nosim tako kratku kosu, ali ja ne reagujem. Meni se to sviđa, to sam ja i neću da se menjam – rekla je svojevremeno pevačica.