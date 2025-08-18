Slušaj vest

Pevačica Andrijana Stojanović Cica, koja se proslavila učešćem u "Zvezdama Granda", doživela je veliku neprijatnost.

Ona je zatekla potpuno uništen automobil ispred svoje zgrade.

Incident koji je doživela ostavio je pevačicu bez reči, te je sve pokazala na društvenoj mreži Instagram, uključujući i kadrove za nju potresnog prizora koji je zatekla.

Njena reakcija izazvala je lavinu komentara.

Naime, zatekla je svoj automobil sa ozbiljnim oštećenjima: vrata su, kako se čini, namerno oguljena oštrim predmetom, što je pevačicu ostavilo u šoku.

- Kakvih sve ljudi ima na ovom svetu, ja reči nemam - poručila je Andrijana uz snimak svog uništenog vozila, koji je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Pevačica iz Niša nedavno je položila vozački ispit i kupila automobil od zarađenih honorara, što je za nju bio veliki korak, te nije čudno što je uznemirena, uplašena i ljuta.

